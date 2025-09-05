"El día que lleve a una pareja ahí, es el definitivo": Ester Expósito confiesa sus 'manías' amorosas a Trancas y Barrancas

En esta ocasión, ha visitado el Hormiguero Ester Expósito con motivo de que se va a estrenar ‘El Talento’, una película que ella misma ha protagonizado y que se estrena en cines este fin de semana.

Tras la larga conversación con Pablo Motos, las hormigas les han propuesto un juego llamado “¿Romántico o grimoso?”. La prueba trataba de sentar las bases definitivas del amor ya que según Trancas y Barracas las personas cada vez tienen menos hijos.

Entre todas las opciones que han valorado, se encuentra llevar a tu cita a las fiestas de tu pueblo o hacer una canción para tu pareja con lA. Desde luego, Pablo y Ester han decidido que ejemplos son de amor y cuáles dan grima, cada uno tiene sus elecciones. ¡Pincha en el vídeo de arriba y descubre la prueba completa!