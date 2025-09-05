Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Romántico o grimoso

"El día que lleve a una pareja ahí, es el definitivo": Ester Expósito confiesa sus 'manías' amorosas a Trancas y Barrancas

Las hormigas han propuesto un juego que intenta aclarar las bases definitivas del amor con la actriz invitada.

"El día que lleve a una pareja ahí, es el definitivo": Ester Expósito confiesa sus 'manías' amorosas a Trancas y Barrancas

Publicidad

Arancha Mela
Publicado:

En esta ocasión, ha visitado el Hormiguero Ester Expósito con motivo de que se va a estrenar ‘El Talento’, una película que ella misma ha protagonizado y que se estrena en cines este fin de semana.

Tras la larga conversación con Pablo Motos, las hormigas les han propuesto un juego llamado “¿Romántico o grimoso?”. La prueba trataba de sentar las bases definitivas del amor ya que según Trancas y Barracas las personas cada vez tienen menos hijos.

Entre todas las opciones que han valorado, se encuentra llevar a tu cita a las fiestas de tu pueblo o hacer una canción para tu pareja con lA. Desde luego, Pablo y Ester han decidido que ejemplos son de amor y cuáles dan grima, cada uno tiene sus elecciones. ¡Pincha en el vídeo de arriba y descubre la prueba completa!

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

Nicolás Redondo, ex del PSOE

Nicolás Redondo, ex del PSOE, tiene claro el dilema que plantea el acto del fiscal general con el Rey: "Plantea una crisis estética"

"El día que lleve a una pareja ahí, es el definitivo": Ester Expósito confiesa sus 'manías' amorosas a Trancas y Barrancas

"El día que lleve a una pareja ahí, es el definitivo": Ester Expósito confiesa sus 'manías' amorosas a Trancas y Barrancas

Revive la entrevista completa de Ester Expósito en El Hormiguero

Revive la entrevista completa de Ester Expósito en El Hormiguero

¡A todo ritmo! Pablo Motos y Ester Expósito se lanzan a la pista de baile
Momentazo

¡A todo ritmo! Pablo Motos y Ester Expósito se lanzan a la pista de baile

"Me tuve que buscar en wikipedia": la surrealista anécdota que Ester Espósito vivió este verano
En su pueblo

"Me tuve que buscar en wikipedia": la surrealista anécdota que Ester Espósito vivió este verano

De ron cola y botellones: Ester Expósito recuerda sus primeras fiestas
El Hormiguero

De ron cola y botellones: Ester Expósito recuerda sus primeras fiestas

La actriz ha confesado como es interpretar a un personaje en estado ebrio y ha contado cómo fueron sus primeras fiestas en la capital.

invitados
¡Bienvenidos!

Desde los coaches de La Voz a dos futbolistas de Primera División: descubre quiénes será los próximos invitados de El Hormiguero

El programa de Pablo Motos recibirá la próxima semana a ocho personalidades destacadas de nuestro país que vendrán dispuestos a pasárselo en grande.

La increíble remontada de Manu en El Rosco: da la vuelta al marcador… ¡con dos fallos!

La increíble remontada de Manu en El Rosco: da la vuelta al marcador… ¡con dos fallos!

Lluvia de piropos para Manu tras su nuevo poema dedicado a los invitados: “Lo tiene todo”

Lluvia de piropos para Manu tras su nuevo poema dedicado a los invitados: “Lo tiene todo”

Shaila Dúrcal brilla gracias a Pastora Soler y ‘Quédate conmigo’ en el ¿Dónde Están?

Shaila Dúrcal brilla gracias a Pastora Soler y ‘Quédate conmigo’ en el ¿Dónde Están?

Publicidad