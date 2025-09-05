Romántico o grimoso
"El día que lleve a una pareja ahí, es el definitivo": Ester Expósito confiesa sus 'manías' amorosas a Trancas y Barrancas
Las hormigas han propuesto un juego que intenta aclarar las bases definitivas del amor con la actriz invitada.
En esta ocasión, ha visitado el Hormiguero Ester Expósito con motivo de que se va a estrenar ‘El Talento’, una película que ella misma ha protagonizado y que se estrena en cines este fin de semana.
Tras la larga conversación con Pablo Motos, las hormigas les han propuesto un juego llamado “¿Romántico o grimoso?”. La prueba trataba de sentar las bases definitivas del amor ya que según Trancas y Barracas las personas cada vez tienen menos hijos.
Entre todas las opciones que han valorado, se encuentra llevar a tu cita a las fiestas de tu pueblo o hacer una canción para tu pareja con lA. Desde luego, Pablo y Ester han decidido que ejemplos son de amor y cuáles dan grima, cada uno tiene sus elecciones. ¡Pincha en el vídeo de arriba y descubre la prueba completa!
