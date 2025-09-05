Gema Huesca, sobre el discurso de la presidenta del Tribunal Supremo: "Los jueces se están viendo sometidos a una gran presión"

La semana política termina con la polémica en auge. Todo a raíz de la presencia de Álvaro García Ortiz, actual fiscal general del Estado, en varios actos vinculados al comienzo del Año Judicial. García Ortiz está investigado por revelación de secretos y muchos aprecian que se incurre en una anomalía democrática su permanencia en el cargo, así como que participe de actos, en los que además coincide con el rey Felipe VI.

La presencia del F.G. y del ministro Félix Bolaños en el acto de este viernes es un hecho pese a que varios sectores de la judicatura han mostrado su incomodidad y solicitud para que el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes tampoco acuda al acto de apertura del Año Judicial, tras sus declaraciones críticas con algunos jueces. Parte de ellos han firmado un manifiesto donde plasman su malestar y demandas.

Susanna Griso destacaba el discurso de Isabel Perelló al asumir el cargo de presidenta del Tribunal Supremo, en el que, aunque algo nerviosa, marcaba las líneas que seguiría en su mandato, dejando claro que reclamaba respeto para la Justicia y rechazaba las "injerencias externas", recordando que "nadie está por encima de la Ley".

¿Contundencia en el contenido y/o en las formas?

La periodista del periódico 'La Razón' experta en Tribunales, Gema Huesca, remarcaba el perfil progresista de Perelló: "Es progresista. No era la candidata del Gobierno, pero progresista es y lo ha demostrado".

"Se está esperando una reacción de la presidenta del TS"

Lo hacía después de mencionar los ataques con origen "en el entorno de Moncloa", según ella, a los "fachas con toga o jueces de la 'fachosfera'". Parafraseaba los argumentos exhibidos en las acusaciones de 'lawfare' a la hora de valorar los procesos judiciales en los que están inmersos el fiscal general, la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, o el hermano del presidente: "Los jueces se están viendo sometidos a una gran presión".

Rechazando de pleno que Perelló pueda ser considerada conservadora, sí confía en que en su discurso defenderá a los jueces frente a los continuos ataques "que van en escalada" que aprecia que vienen de los políticos: "Otra cosa es que vaya a defender a la judicatura. Debe defender a sus colegas", sentenciaba.

