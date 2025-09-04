Antena 3 LogoAntena3
Revive la entrevista completa de Ester Expósito en El Hormiguero

La actriz ha sido la encargada de cerrar la primera semana de la vigésima temporada del programa y nos ha regalado una noche única.

completa

Patri Bea
Publicado:

La primera semana de la vigésima temporada de El Hormiguero se ha cerrado por todo lo alto con la visita de una de las actrices que más está triunfando en la actualidad en nuestro país: Ester Expósito.

La intérprete nos ha presentado su última película, 'El Talento' y ha debatido con Pablo Motos qué haría si se debatiese al mismo dilema moral que la protagonista del filme: ¿se desnudaría por dinero para salvar a su familia? El presentador lo tiene claro.

desnudar

Ester Expósito ha recordado las primeras fiestas de su adolescencia y ha confesado ser una gran fan de las película de terror. De hecho, Pablo Motos y ella se han enfrentado a un minireto para ver quién ponía mayor cara de miedo.

La actriz ha reconocido habérselo pasado muy bien este verano, aunque vivió una anécdota un tanto surrealista en su pueblo: un agente de seguridad le pidió el DNI al creer que era menor de edad y ella acabó enseñándole su página de wikipedia.

"Me tuve que buscar en wikipedia": la surrealista anécdota que Ester Espósito vivió este verano

Para finalizar, Ester Expósito le ha dado una pequeña clase de salsa a Pablo Motos y se ha enfrentado al ya mítico 'romántico o grimoso' de Trancas y Barrancas. ¡Revive su anécdota al completa dándole play al vídeo de arriba!

