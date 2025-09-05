Antena 3 LogoAntena3
Joaquín y Susana: “Emparejados es un programa divertido para ver en familia”

La pareja de presentadores invita a los espectadores a nos perderse el estreno de Emparejados con Bertín y Alejandra Osborne, el sábado a las 22:00 horas en Antena 3.

Los presentadores nos invitan a ver el estreno

Carmen Pardo
Publicado:

“Nada más que vernos como escupimos todo lo que comemos” ha bromeado Susana Saborido sobre el motivo por el que los espectadores no deberían perderse el estreno de Emparejados.

Juega al ¿quién dijo está frase?

Joaquín Sánchez nos invita a velo porque “es un programa divertido, donde te lo pasas bien y el público participa”. Susana Saborido cree que “desde el principio al final es un programa que te tiene entretenido”.

Los presentadores de Emparejados nos animan a seguirlo porque “es un programa que puedes ver en familia y divertirte”. No te pierdas el estreno, el sábado a las 22:00 horas en Antena 3.

