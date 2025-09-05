Sorpresas, nuevos colaboradores y las entrevistas más esperadas la segunda semana de la Temporada 20 de Espejo

Veinte temporadas después, Espejo Público sigue más vivo que nunca. El magacín matinal de Antena 3 arranca la temporada 20 cargado de novedades, con nuevas secciones, entrevistas exclusivas y colaboradores que darán mucho que hablar.

El observatorio con Rivera

El próximo lunes 8 de septiembre llega una nueva sección. Una sección que estará protagonizada por una persona que empezó en política posando desnudo y acabó rozando la Moncloa. Vuelve Albert Rivera, pero no a política, vuelve a Espejo Público. El expolítico se pone al frente de 'El observatorio con Rivera', un espacio en el que analizará, sin pelos en la lengua, toda la actualidad política, económica e internacional.

Martes 9 septiembre: Felipe González

El martes será el turno de Felipe González. El expresidente socialista, al que algunos ya ven más cerca del PP que del PSOE, llega al plató de Espejo Público con su estilo polémico e imprevisible. González hablará de la bronca política de este verano, pero también de los incendios, un asunto en el que su fundación lleva años trabajando, centrada en la defensa del medio ambiente. ¿Qué ha fallado en la gestión de los incendios? Esa será una de las preguntas clave.

Isabel Díaz Ayuso

El miércoles será el turno de Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid se tomará un café con Susanna Griso tras semanas sin sentarse en un plató. Es una de las políticas que más titulares genera por minuto y llegará al plató de Espejo Público con ganas de responder: al famoso “me gusta la fruta” de Sánchez, a la polémica por los menores en Madrid, al reparto de inmigrantes… y a su defensa de la quita de la deuda.

Una ventana al mundo

El jueves, el programa abre una ventana al mundo con Josep Borrell. Expresidente del Parlamento Europeo, exministro y exalto representante de la Unión Europea, Borrell inaugura sección en Espejo Público para explicar qué pasa fuera de España. Con su estilo directo y sin miedo a decir lo que piensa, analizará la actualidad internacional.

Temporada 20

Tendrán también a uno de los empresarios más virales y polémicos del país: José Elías. Conocido por revolucionar debates y generar titulares, Elías vuelve a Espejo Público. Y si creían que nuestra presentadora, Lorena García, había hecho de todo en Espejo Público, prepárense para verla subida en un helicóptero pilotado por José Elías. Las novedades no terminan aquí. El programa suma más entrevistas, nuevas sorpresas y colaboradores de peso. Entre ellos, el juez Calatayud, siempre mediático y con su estilo directo, que se incorpora a la mesa para analizar la actualidad sin filtros. Veinte años después, Espejo Público sigue siendo la cita diaria con la información y la opinión en directo. Cada mañana, desde las 08:55 horas, Susanna Griso y su equipo están listos para contar todo lo que pasa e importa, en Antena 3.

