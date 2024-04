David Bisbal confiesa lo que peor lleva de las giras internacionales: "Es muy jodido"

Todo está preparado para que La Voz Kids se estrene este sábado en Antena 3. Por eso, David Bisbal, Lola Índigo y Eva González han visitado El Hormiguero. Los coaches y la presentadora han hablado de lo que sucederá en la nueva edición.

Además, Pablo Motos ha querido ir más allá de este programa y les ha preguntado a los cantantes cómo llevan salir de gira de conciertos. David ha sido muy sincero al asegurar que las más difíciles son las internacionales: "Las distancias son más longevas, en España puedes organizarte de una mejor manera con la logística".

El artista almeriense ha ido más allá al confesar qué es lo que ahora se le hace más duro: "Teniendo familia, todo cambia muchísimo". Por eso, ha asegurar que el tener que separarse de su gente "es muy jodido".

Por su parte, Lola Índigo ha asegurado que no hace nada extraño cuando regresa a casa de una larga gira: "Me hago una tostada de aguacate y me tiro en el sofá". "No soy muy casera, he sido muy nómada toda la vida y ojalá ese gusanillo me dure mucho tiempo", ha reconocido la cantante, insistiendo en que tiene un "alma viajera" que espera "no perder jamás".