Creamos con Dani Martín una versión especial de “Son sueños” en 'El Hormiguero 3.0'

Dani Martín ha visitado en el programa de 'El Hormiguero 3.0' para presentar su nuevo trabajo 'No, No vuelve'. El artista explicó los motivos por el que que 'El Canto del Loco' no volverá, al menos por el momento.

Durante su visita, Dani hizo un regalazo a todos sus fans en su visita al programa. El artista cantó en directo 'Son sueños', y además, lo ha hecho de forma espectacular: grabando a la vez un videoclip inmersivo en espacios naturales. El resultado ha sido una versión tecnológica, especial y única de este tema que nos ha dejado a todos con la boca abierta.

Marron ha explicado que es una experiencia que nadie nunca ha hecho en España. Se trata de una técnica de producción virtual con un sistema LED 4K que se ha utilizado ya varias veces en cine pero siempre ha sido grabado y post producido. En 'El Hormiguero 3.0', que nos atrevemos con todo, lo hechos en directo y mientras Dani Martín nos cantaba este éxito de 'El canto del loco' que aparece en su nuevo álbum 'No, No vuelve'.

Sin duda se trata de uno de los momentos que siempre serán recordados en el programa ¿Quién no conoce la canción de 'Son Sueños' de Dani Martín?