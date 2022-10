Blanca Suárez reconoce que no se le da nada bien ligar: "Soy de las que tartamudean y escupen"

Blanca Suárez y Rubén Cortada han visitado el plató de 'El Hormiguero' para presentar su nueva película, 'El Cuarto Pasajero', que se estrena en cines el próximo 28 de octubre. Una comedia en clave de "road movie", dirigida por Álex de la Iglesia, sobre el trayecto de cuatro desconocidos que viajan hasta Madrid.

La actriz Blanca Suárez ha reconocido que no se le da nada bien ligar, y para demostrarlo ha contado una anécdota de su adolescencia, un momento de "tierra trágame" que la pasó con un chico que le gustaba: "Estaba en secundaria y una de las veces que noté que el chico que me gustaba me miraba, me choqué con una señal", ha contado en 'El Hormiguero'.

Un momento que ahora sus amigos le recuerdan como una divertida anécdota: "Soy de las que tartamudean, se me cae la baba o escupo", ha contado la actriz haciendo referencia a cosas que la pasan cuando un chico la atrae.

Pistacho, el perro de Blanca Suárez, "se cuela" en el plató de 'El Hormiguero'

La actriz ha confesado que tiene un perro y dos gatos. Su perro Pistacho, muy conocido porque la actriz comparte fotografías en sus redes sociales, ha estado en el plató de 'El Hormiguero' para acompañar a Blanca Suárez, de hecho Rubén Cortada ha señalado que la actriz no le ha dado ningún consejo en su primera vez en el programa: "Ha estado más pendiente de Pistacho que de mí", ha dicho bromeando.

Además, en la entrevista, Pablo Motos le ha dicho a Rubén Cortada que es "muy injusto" ser tan guapo como él. El presentador ha lanzado un dilema al aire para el actor: "Imagínate que mañana te levantas durante un año con la cara de Ortega Cano", ha bromeado.