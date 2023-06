Bizarrap detalla cómo fue hacer su canción con Shakira: "Yo nunca censuraría a un artista"

Bizarrap es uno de los productores de música más codiciados por los artistas actualmente. El artista ha visitado, por primera vez, el plató de 'El Hormiguero' para hablar con Pablo Motos sobre todos sus proyectos y cómo la gente ha acogido todas sus canciones. El presentador ha querido saber cuál es la fórmula para crear estos hits mundiales y se ha interesado en algunas canciones en concreto la que hizo con Shakira.

La tan polémica 'BZRP Music Sessions #53' con la colombiana recorrió el planeta. "Yo le había escrito de que me gustaría colaborar con ella y ella como que no lo veía", explica el argentino sobre el momento en el que tuvo la idea. Al parecer, el factor clave para que esta increíble canción saliera a la luz fue por la insistencia de uno de los familiares de la colombiana. "Me respondió un tiempo después y me dijo que su hijo estaba insistiendo de que quería hacer una canción conmigo", cuenta BZRP.

Lo que más valoran lo seguidores de Biza es la libertad que le da a los artistas. "Siempre que un artista quiere hablar de lo que quiera le permito. Es una espacio para decir lo que quieran", comenta el invitado. Eso es lo que hacen tan especiales estas colaboraciones porque el argentino "nunca censuraría" a un artista. Además, el mismo producto no solo se centra en el trabajo, que también es importante, la mitad" de su trabajo es hacer la música y la otra mitad la relación con la persona". ¡Descúbrelo todo en el vídeo!