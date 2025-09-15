Increíble
Marron deja a Arón Piper boquiabierto al demostrar que "se pueden crear dibujos en el aire"
El equipo de ciencia ha ideado un experimento de lo más visual para celebrar la llegada del actor y artista homenajeando una de sus canciones más famosas.
La visita de Arón Piper a El Hormiguero ha estado cargada de carisma y complicidad. Entre risas y confidencias, el artista ha mostrado su faceta más auténtica llegando incluso a mojarse sobre cómo sería su fiesta ideal.
Antes de despedirle, Pablo Motos ha dado la bienvenida a Marron, que ha llegado al plató dispuesto a asombrar al invitado con una ciencia de lo más espectacular. El equipo de ciencia ha demostrado que con unos simples granos de arroz y una cámara superlenta, se puede crear un efecto visual espectacular.
El colaborador ha enseñado cómo es posible escribir en el aire y aprovechando el experimento para celebrar la visita de Arón y homenajeando una de sus canciones más famosas. ¡No te lo pierdas!
