Increíble

Marron deja a Arón Piper boquiabierto al demostrar que "se pueden crear dibujos en el aire"

El equipo de ciencia ha ideado un experimento de lo más visual para celebrar la llegada del actor y artista homenajeando una de sus canciones más famosas.

Marron deja a Arón Piper boquiabierto demostrando que se pueden "crear dibujos en el aire"

La visita de Arón Piper a El Hormiguero ha estado cargada de carisma y complicidad. Entre risas y confidencias, el artista ha mostrado su faceta más auténtica llegando incluso a mojarse sobre cómo sería su fiesta ideal.

"Bailar a muerte": Arón Piper confiesa cómo es su fiesta ideal

Antes de despedirle, Pablo Motos ha dado la bienvenida a Marron, que ha llegado al plató dispuesto a asombrar al invitado con una ciencia de lo más espectacular. El equipo de ciencia ha demostrado que con unos simples granos de arroz y una cámara superlenta, se puede crear un efecto visual espectacular.

El colaborador ha enseñado cómo es posible escribir en el aire y aprovechando el experimento para celebrar la visita de Arón y homenajeando una de sus canciones más famosas. ¡No te lo pierdas!

Así ha sido la entrevista completa a Arón Piper en El Hormiguero

Marron deja a Arón Piper boquiabierto al demostrar que "se pueden crear dibujos en el aire"

"No vas a venir más": Pablo Motos pone a prueba a Esperansa Grasia en su debut en El Hormiguero

El Hormiguero

Arón Piper sobre Johnny Depp: "Él es tal cual te imaginas"

Toma nota

"Bailar a muerte": Arón Piper confiesa cómo es su fiesta ideal

El Rosco | 15 de septiembre

Manu prolonga su espectacular idilio con El Rosco: ¡y va a por el bote de 2.122.000 euros!

A Rosa le ha pesado demasiado el fallo cometido en la primera vuelta: al ver que su rival no daba tregua, ha tenido que asumir riesgos en su desesperado intento de remontada.

Mejores momentos | 15 de septiembre

El pique de Roberto Leal con Juanra Bonet al recordarle las reglas: “Ésa es otra película”

Los dos presentadores se han enfrascado en una divertida conversación cuando el equipo azul ha terminado la prueba Palabras Cruzadas.

El sobresaliente debut de Lucía Guerrero en Pasapalabra: ¡se estrena con pleno en La Pista!

Juanra Bonet sorprende con su imitación de Enrique Bunbury: “Nuestras disculpas”

