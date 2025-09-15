Marron deja a Arón Piper boquiabierto al demostrar que "se pueden crear dibujos en el aire"

La visita de Arón Piper a El Hormiguero ha estado cargada de carisma y complicidad. Entre risas y confidencias, el artista ha mostrado su faceta más auténtica llegando incluso a mojarse sobre cómo sería su fiesta ideal.

Antes de despedirle, Pablo Motos ha dado la bienvenida a Marron, que ha llegado al plató dispuesto a asombrar al invitado con una ciencia de lo más espectacular. El equipo de ciencia ha demostrado que con unos simples granos de arroz y una cámara superlenta, se puede crear un efecto visual espectacular.

El colaborador ha enseñado cómo es posible escribir en el aire y aprovechando el experimento para celebrar la visita de Arón y homenajeando una de sus canciones más famosas. ¡No te lo pierdas!