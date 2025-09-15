Antena 3 LogoAntena3
Esta noche, Arón Piper cuenta detalles de su primer álbum en El Hormiguero

El cantante y actor inaugura una nueva semana de El Hormiguero y desvelará todo sobre ‘Arón Piper’, su primer disco.

Arón Piper, invitado en El Hormiguero

Julián López
Arranca una nueva semana de El Hormiguero con la visita de Arón Piper, el cantante y actor que está en boca de todos tras las últimas novedades que le rodean.

Arón Piper presentará ante Pablo Motos y las Hormigas su primer trabajo de estudio, su disco titulado ‘Arón Piper’, que consta de trece canciones que le pone en el foco de atención del pop español.

Ésta será su primera visita en solitario, ya que el joven fue uno de los primeros invitados del 2024 aunque acudió al programa, primero en calidad de actor, y segundo acompañado por José Manuel Poga, una entrevista que en la que desvelaron secretos de la película en la que trabajaron juntos.

Arón Piper responde a su fama de fiestero: "Mi problema es que no me escondo como muchos otros famosos"

En esta ocasión, Arón Piper nos mostrará su faceta de cantante, y estamos seguros de que su visita dejará grandes momentazos. Esta noche, Arón Piper en El Hormiguero, a las 21:45 horas en Antena 3. ¡No te la pierdas!

Esta noche, Arón Piper cuenta detalles de su primer álbum en El Hormiguero

