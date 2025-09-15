Antena 3 LogoAntena3
15 de septiembre

Juanra Bonet sorprende con su imitación de Enrique Bunbury: “Nuestras disculpas”

Roberto Leal ha pedido perdón a Héroes del silencio en nombre del invitado, que ha explicado por qué ‘Entre tierras’ es una canción muy divertida para cantar en un karaoke.

Juanra Bonet sorprende con su imitación de Enrique Bunbury: "Nuestras disculpas"

Alberto Mendo
Publicado:

Juanra Bonet ha regresado a Pasapalabra, ha arrancado las primeras risas con su particular sentido del humor… ¡y ha arrasado en La Pista! El presentador no le ha dado ni la más mínima opción a Ana Álvarez, que se ha quedado boquiabierta con su pleno. El invitado del equipo azul, ayudando a Rosa, ha estado más rápido con el pulsador y ha reconocido la canción a la primera.

“Es muy de karaoke”, ha comentado primero. “Pero de 12 de la madrugada para adelante”, ha apostillado Roberto Leal. Juanra ha retomado su hilo para explicar por qué es “muy divertida” para cantar: “Tarda mucho la letra en entrar”. Y ha demostrado, quizá exagerando un poco, cómo empieza ‘Entre tierras’, de Héroes del silencio.

Además, recuperando su faceta de Tu cara me suena, ha imitado a Enrique Bunbury. Roberto, no muy convencido del resultado, ha pedido “disculpas” al cantante y al grupo. ¡No te pierdas este momentazo en el vídeo!

Juanra Bonet sorprende con su imitación de Enrique Bunbury: “Nuestras disculpas”
Mejores momentos | 15 de septiembre

Juanra Bonet sorprende con su imitación de Enrique Bunbury: “Nuestras disculpas”

