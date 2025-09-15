El pique de Roberto Leal con Juanra Bonet al recordarle las reglas: “Ésa es otra película”

Juanra Bonet conoce los concursos por partida doble: como presentador, en infinidad de formatos de Antena 3 y ahora en Juego de pelotas, y como participante, pues es un invitado frecuente de Pasapalabra. De hecho, ha regresado a este plató y lo ha hecho por todo lo grande, arrasando en La Pista y hasta haciendo una sorprendente imitación de Enrique Bunbury.

Además de ayudar a Rosa, Juanra también ha dejado momentos divertidísimos, fiel a su sentido del humor. Ambas cosas las ha hecho en la prueba Palabras Cruzadas. Por una parte, ha ayudado a la concursante haciendo más de la mitad del panel. Por la otra, ha protagonizado un curioso pique con Roberto Leal.

Juanra ha empezado a bromear con una respuesta y Roberto ha tenido que recordarle las reglas. “A ver si te las aprendes”, le ha dicho. Cuando el invitado insistía ha insistido con la palabra, que era ‘luno’, el conductor de Pasapalabra ha terminado por zanjar: “Luno y Stitch, pero ésa es otra película”. ¡Dale al play porque hay risas garantizadas!