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¿Doblar y guardar camisetas en segundos? No te pierdas el increíble invento de Marron

Marron y Gálvez han traído uno de los inventos más revolucionaros de los últimos tiempos.

¿Doblar y guardar camisetas en segundos? No te pierdas el increíble invento de Marron

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Alaska ha pisado el plató de El Hormiguero derrochando carisma y autenticidad. Su entrevista ha dejado una conversación cercana y muy entretenida, llena de historias y recuerdos.

Para poner el broche de oro a su paso por el programa, Marron y Gálvez han traído al plató su último invento. ¿La idea?, una máquina capaz de doblar y guardar camisetas en el armario en cuestión de segundos.

Sin embargo, pese a que la función de plegar la ropa sí estaba muy conseguida, al almacenaje quedaba por darle una vuelta. ¡No te lo puedes perder!

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