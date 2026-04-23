¿Doblar y guardar camisetas en segundos? No te pierdas el increíble invento de Marron

Alaska ha pisado el plató de El Hormiguero derrochando carisma y autenticidad. Su entrevista ha dejado una conversación cercana y muy entretenida, llena de historias y recuerdos.

Para poner el broche de oro a su paso por el programa, Marron y Gálvez han traído al plató su último invento. ¿La idea?, una máquina capaz de doblar y guardar camisetas en el armario en cuestión de segundos.

Sin embargo, pese a que la función de plegar la ropa sí estaba muy conseguida, al almacenaje quedaba por darle una vuelta. ¡No te lo puedes perder!