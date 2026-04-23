Antena 3 prepara un nuevo programa de Prime Time presentado por Cristina Pardo

Antena 3 ya trabaja en un nuevo programa para su franja de Prime Time que estará presentado por Cristina Pardo, uno de los rostros más reconocibles del periodismo televisivo en España. Este nuevo formato reforzará la apuesta de la cadena por los contenidos de actualidad, análisis y también entretenimiento en horario estelar.

Con una sólida trayectoria, Cristina Pardo asumirá el liderazgo de este nuevo espacio, concebido como un punto de encuentro para abordar los temas clave de la agenda informativa.

El proyecto, actualmente en fase de preproducción, combinará diferentes géneros del ámbito de la actualidad y también el entretenimiento con el personal sello de Cristina Pardo.

Pardo ha desarrollado gran parte de su carrera en Atresmedia, donde se ha consolidado como una de las periodistas más influyentes del panorama audiovisual, destacando por su capacidad para trasladar la actualidad al espectador con claridad y personalidad.

En Antena 3, Cristina Pardo es colaboradora habitual de El hormiguero y ha participado en otros programas como Pasapalabra o Improvisando. En televisión, comenzó su andadura en 2006 en laSexta noticias, pasando por Al Rojo Vivo e incluso dando las campanadas en varias ediciones. De 2018 a 2021 condujo Liarla Pardo en el fin de semana y, desde ese año, ha presentado Más Vale Tarde junto a Iñaki López.

Ahora, emprende este nuevo proyecto en el prime time de Antena 3 que verá la luz la próxima temporada.