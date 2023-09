La confesión de Isabel Presley a Juan del Val sobre Tamara: "Me encanta cuando discutes con ella"

Tras la entrevista de Pablo Motos a Marta Nieto y José Coronado con motivo del estreno de su nueva película Verano en rojo, los tertulianos habituales del programa se reunieron en la mesa junto al presentador para recordar la boda de Tamara.

Todos coinciden en que ese día se lo pasaron en grande y en que compartieron momentos muy especiales con otros invitados. Cristina Pardo ha recordado el momento en el que se sentó una silla y la rompió. ¡Todos tienen anécdotas que contar de ese día!

Juan de Val tuvo la ocasión de conocer a Isabel Presley, con la cual no había coincidido hasta la boda de su hija. El marido de Nuria Roca se quedó encantado con ella y ha asegurado que Isabel le dijo textualmente: "Me encantas en la tertulia, sobre todo cuando discutes con Tamara". ¡Su compañera no daba crédito a lo que estaba diciendo!

"No sé si va a ganar el premio de madre del año...", ha respondido Tamara entre risas. Ella no tenía ni idea de que esa conversación había existido, pero sí tenía constancia de que a Isabel le gustaba mucho escuchar a su compañero en debates. ¡Dale al play y disfruta de la cara de sorpresa de todos los asistentes con esta confesión!