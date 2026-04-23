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Alaska toca en directo 'Me voy': Así suena su última canción

Alaska ha visitado El Hormiguero y ha aprovechado para tocar en directo su última canción: 'Me voy'.

Alaska en El Hormiguero

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Borja Tamayo
Publicado:

La carrera de Alaska es imparable. La artista revolucionó el país, siendo todo un icono de La Movida. Ahora, con casi 50 años de trayectoria a sus espaldas, la cantante ha estrenado un nuevo álbum: La verdad o la imaginación.

El nuevo trabajo ve la luz el viernes 24 de abril; sin embargo, ha aprovechado su paso por El Hormiguero para tocar el single en directo y dejar claro que sigue siendo la misma estrella con la que han bailado ya varias generaciones en España.

El piano sintético, la voz profunda y un estribillo pegadizo hacen de 'Me voy' un tema propio de la Alaska de siempre. La que sabe innovar incluso hoy en día.

¡Dale a play al vídeo y disfruta de su última canción!

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