Mejores momentos | Programa 2

El semidesnudo de Eduardo Navarrete en El Desafío: “Me he dado en todos los lados”

El diseñador ha mostrado todos los moratones y rasguños que le han dejado la prueba con los poys.

Eduardo Navarrete está siempre dispuesto a hacer reír a la gente, con su característico sentido del humor y su sinvergonzonería. El modista se ha enfrentado a una complicada prueba en la que debía manejar con equilibrio y coordinación los pois mientras realizaba una coreografía.

Eduardo Navarrete llena de ilusión el plató de El Desafío

Antes de realizar el reto, Eduardo Navarrete ha querido señalar la complejidad de la prueba mostrando las marcas que le han dejado los entrenamientos por todo el cuerpo. “Con ver sobre, cari, que duele” le ha señalado a Roberto Leal.

Tantos moratones tenía el concursante que se ha quedado en ropa interior para mostrar todos los que tenía repartido por el cuerpo. “Quiero desnudarme y no sé cómo hacerlo”, ha bromeado antes de bajarse los pantalones.

¡Pincha en el vídeo para ver el show de Navarrete!

La garra de Willy Bárcenas para atravesar las puertas de fuego

