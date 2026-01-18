El semidesnudo de Eduardo Navarrete en El Desafío: “Me he dado en todos los lados”

Eduardo Navarrete está siempre dispuesto a hacer reír a la gente, con su característico sentido del humor y su sinvergonzonería. El modista se ha enfrentado a una complicada prueba en la que debía manejar con equilibrio y coordinación los pois mientras realizaba una coreografía.

Antes de realizar el reto, Eduardo Navarrete ha querido señalar la complejidad de la prueba mostrando las marcas que le han dejado los entrenamientos por todo el cuerpo. “Con ver sobre, cari, que duele” le ha señalado a Roberto Leal.

Tantos moratones tenía el concursante que se ha quedado en ropa interior para mostrar todos los que tenía repartido por el cuerpo. “Quiero desnudarme y no sé cómo hacerlo”, ha bromeado antes de bajarse los pantalones.

