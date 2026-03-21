Las primeras palabras de los finalistas de El Desafío: “Pase lo que pase nos vamos a llevar la amistad”

Con un grito de guerra han celebrado su puesto en la final los cuatro concursantes, “como no vamos a estar contentos después de tanto sufrimiento” ha asegurado Daniel Illescas.

José Yélamo ha defendido lo complicado de su posición en la segunda semifinal.

Patricia Conde ha querido poner en valor el trabajo durante toda la edición de sus compañeros y Jessica Goicoechea ha ensalzado la labor del equipo de El Desafío.

No te pierdas las declaraciones de los cuatro finalistas de la sexta edición.