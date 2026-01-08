Antena3
Rueda de prensa

Pilar Rubio lanza el reto a El Desafío: ¿Una temporada All Star?

La presentadora no ha dudado en preguntar por una de las peticiones más demandadas por los seguidores del programa. Este viernes, gran estreno de la nueva temporada.

Celia Gil
Durante la rueda de prensa de la nueva temporada de El Desafío, que se estrena este viernes 9 de enero en Antena 3, Pilar Rubio ha puesto sobre la mesa una de las peticiones más repetidas por los seguidores del formato: una edición especial All Stars con los mejores concursantes.

La presentadora del programa ha aprovechado el encuentro con los medios para lanzar una pregunta directa a Jorge Salvador. “¿Jorge, para cuándo un All Stars? Lo están pidiendo”, ha comentado, dando voz al deseo de muchos fans del formato que llevan tiempo reclamando una edición especial con antiguos participantes.

Desde la dirección del programa, la respuesta ha sido prudente pero abierta a futuro. “Creo que son ocho concursantes, así que mejor de la octava temporada”, han señalado, dejando entrever que la idea podría encajar más adelante, cuando el formato alcance ese recorrido.

Carmen Ferreiro, Directora de Programas de Atresmedia, también ha querido aportar su visión sobre cómo podría ser ese hipotético All Stars. “Sería una edición de ganadores o de los mejores concursantes”, ha explicado, matizando que todavía no hay una decisión tomada. “Todo se verá”, ha concluido, manteniendo la expectación abierta mientras El Desafío se prepara para el estreno de su sexta temporada.

