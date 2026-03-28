Daniel Illescas, ganador de la sexta temporada de El Desafío

Patricia Conde y Daniel Illescas han tenido una impresionante trayectoria durante toda la temporada de El Desafío.

Los dos concursantes se han disputado ser el vencedor de la sexta temporada de El Desafío y llevarse el coche y los 30.000 euros para donar a la ONG que deseen.

Gotzon Mantuliz ha entrado conduciendo el coche para ceder su posición de vencedor al ganador de la nueva temporada.

Roberto Leal ha abierto el sobre proclamando ganador a Daniel Illescas con los tres dieces del jurado. Una victoria que sus compañeros han querido celebrar manteando al influencer.

Daniel Illescas ha quedado en la primera posición con 234 puntos en el ranking general.