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Ganador | Gran final

Daniel Illescas, ganador de la sexta temporada de El Desafío

El influencer se ha quedado junto a Patricia Conde para disputarse la victoria en la Gran Final de la sexta temporada de El Desafío.

Daniel Illescas

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Carmen Pardo
Publicado:

Patricia Conde y Daniel Illescas han tenido una impresionante trayectoria durante toda la temporada de El Desafío.

Las impresionantes acrobacias de Daniel Illescas sobre una escalera en movimiento

Los dos concursantes se han disputado ser el vencedor de la sexta temporada de El Desafío y llevarse el coche y los 30.000 euros para donar a la ONG que deseen.

Gotzon Mantuliz ha entrado conduciendo el coche para ceder su posición de vencedor al ganador de la nueva temporada.

Roberto Leal ha abierto el sobre proclamando ganador a Daniel Illescas con los tres dieces del jurado. Una victoria que sus compañeros han querido celebrar manteando al influencer.

Daniel Illescas ha quedado en la primera posición con 234 puntos en el ranking general.

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Las impresionantes acrobacias de Daniel Illescas sobre una escalera en movimiento
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El concursante tiene un complicado desafío en la Gran Final. Daniel Illescas tendrá que realizar una coreografía con acrobacias sobre una escalera.

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La influencer se ha enfrentado a su último reto, bailar en una experiencia tubular, un complicado reto en el que la concursante ha asegurado que llega ya muy desgastada.

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