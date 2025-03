Lola Lolita promete una sorpresa en la primera semifinal de El Desafío: "Si no me llevo tres dieces me voy a llorar"

Este viernes llega a Antena 3 la primera semifinal de El Desafío. una noche en donde conoceremos al primer finalista de la edición. Nuestros ocho concursantes darán su mejor versión para conseguir ese ansiado puesto y superar a Gotzon.

Lola Lolita hará pole dance, una coreografía con una barra con la que promete sorprendernos: "Estoy reventándome el cuerpo, si no me llevo tres dieces si que cojo y me voy a llorar fuera de cámara", ha señalado.

Un desafío que Lola Lolita no hará sola, para el pole dance contará con alguien que bailará con ella: "Es una sorpresa", ha confesado sobre la identidad de su acompañante.

Un reto para el que necesitará fuerza, técnica y mucha concentración.

"Dar por hecho que lo voy a dar todo"

Gotzon tendrá en la primera semifinal una prueba de ritmo. A pesar de que no sea una prueba de vértigo, el concursante espera dar su mejor versión para conseguir ser el primer finalista de la edición: "Me dolería mucho que después de ir primero desde el programa uno hasta el nueve, llegue este programa, el importante, y no vaya primero", ha confesado.

El concursante tiene muy claro que aunque la prueba sea más blanda, va a darlo todo para impresionar al jurado en la primera semifinal de El Desafío.