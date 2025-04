Los concursantes dicen adiós a El Desafío: “He tenido la suerte de conocer a gente muy valiosa”

Feliciano López ha disfrutado mucho del concurso, y aunque su paso por el programa ha sido muy diferente a lo que se imaginaba, lo llevará en el corazón para siempre por la energía y por las personas que la hacen posible: "Ha sido una experiencia brutal que me llevaré para toda la vida". A pesar de que no ha tenido mucha suerte en sus pruebas, ha recalcado que para él lo valioso es lo vivido y que las puntuaciones de los coaches ocupan una posición secundaria: "He hecho cosas que en mi vida me imaginaba y he intentado superarme dentro de mis posibilidades".

El Cordobés ha definido su experiencia como emocionante y mágica. Para él El Desafío es mucho más que un programa, es una gran familia: "He tenido la suerte de conocer a gente muy valiosa: no solamente somos los que salimos en la cámara, sino todo el equipo que está aquí". El Cordobés se va feliz con su paso por el concurso y con un orgullo especial por sus tácticas de baile y la apnea de 4 minutos que realizó. El sufrimiento y la lucha que vivió con aquella prueba le hizo revivir su infancia: “Desde que era pequeño, siempre he tenido esas dos vertientes en mi vida, cuando me metía en la piscina con Juanmi, salía esa lucha y esa raza que siempre me ha caracterizado”

Para Roberto Brasero ha sido una experiencia inolvidable: "Cuando subo a los sitios ya novoy por la escalera ni el ascensor, ahora pido sillas". La habilidad que más destaca de su paso por el programa es la capacidad para superarse y si algo le caracteriza no es solo su disfrute en el programa, sino el hecho de que haya conseguido que el resto lo disfruten a su lado.

Genoveva Casanova se ha llevado una gran sorpresa con el programa: "Me ha ayudado a recuperarme y a confiar más en quien soy". La concursante ha compartido con la voz entrecortada que está orgullosa de haber encontrado relaciones con gente que la acepta tal y como es y que para ella, eso es un tesoro. Además, algunas de las disciplinas que ha aprendido durante el programa como el piano, no piensa dejarlas de lado. ¡Esta es la gran familia que ha formado la quinta temporada de El Desafío!