"Voy a por Gotzon": este es el objetivo de El Cordobés y Victoria de Marichalar para su décimo programa de El Desafío

La primera semifinal de El Desafío está más cerca que nunca. El ranking está encabezado por Gotzon, pero Victoria de Marichalar y El Cordobés le pisan los talones... ¡y no se lo van a poner nada fácil!

Aunque El Cordobés siempre está dispuesto a cualquier prueba, hay algo que tiene claro que no superaría: "Espero que no me hagan beberme los botellines, eso lo primero", ha suplicado el torero.

Su siguiente prueba es 'Funambulismo', donde deberá sacar su lado más acróbata y atravesar con una bicicleta... ¡una fila entera de botellines! Sin duda, es una de las pruebas que más le asusta, pero tiene claro que su objetivo es superar a Gotzon... ¡y va a luchar sin descanso por conseguirlo!

Victoria de Marichalar, por su parte, ha reconocido que aún no sabe mucho sobre su próxima prueba: "Solo se que me prenden fuego". ¿Qué se traerá entre manos?

