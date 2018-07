Monedero: "Si yo tuviera voluntad de ocultamiento, tendría la empresa en Suiza"

Risto Mejide pregunta a Juan Carlos Monedero en 'Al rincón de pensar' si ha defraudado a Hacienda. El invitado lo niega rotundamente y explica que montó la empresa Caja de Resistencia "porque quería financiar la Tuerka". En ese sentido, Monedero insiste: "El problema que se ha construido en mi entorno no es que yo haya ganado dinero, sino en qué me lo he gastado. Si yo he tenido algún tipo de problema es porque yo me lo he gastado en determinadas cuestiones que molestaban a algunos, léase La Tuerka. Si yo hubiera querido ocultar la empresa no la traigo a España. Si yo tuviera voluntad de ocultamiento tendría la empresa en Suiza".

