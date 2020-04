Arturo Valls revela la surrealista celebración del Domingo de Pascua con su hijo en casa

Arturo Valls no descansa ni teniendo que quedarse en casa y así se lo ha reconocido nuevamente en una entrevista en el programa 'Liarla Pardo' de La Sexta. El presentador de '¡Ahora caigo!' ha contado como ejemplo que sigue fiel a la bicicleta pese a no poder salir a la calle: "He hecho 40 kilómetros en Ibiza", ha revelado.

Además, ha reconocido que está muy apegado a las tradiciones del Domingo de Pascua y que lo ha celebrado con su hijo en casa, de una forma un tanto surrealista y original: "Hemos volado la cometa por el pasillo", ha comentado.