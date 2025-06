Amador Mohedano explica por qué no fue a la confirmación de su nieto, el hijo de Rosario: "Me confundí"

Hace dos fines de semana, Rosario Mohedano celebraba en Brunete, Madrid, la confirmación de sus tres hijos. Una fiesta familiar que generó una gran repercusión mediática y donde la hija de Rosa Benito coincidía públicamente con el padre de su hijo mayor, Antonio Tejado. Con el que no le habíamos vuelto a ver desde que rompieron en 2009.

Tal fue el revuelo que hubo, que Rosario no dudó en hacer uso de sus redes sociales para estallar contra la presencia de la prensa. Unas redes de las que volvía a hacer uso, unos días después, para reflexionar sobre lo que había pasado, destacando que lo más importante es que sus hijos disfrutaron de este día tan importante para ellos.

Una confirmación a la que también acudió la abuela materna de los niños, Rosa Benito. La ausencia más notable fue la de su abuelo, Amador Mohedano.

Amador Mohedano, en septiembre de 2022 | Gtres

Este fin de semana, la prensa ha conseguido captar al hermano de Rocío Jurado en el homenaje que se ha hecho a la cantante en Chipiona, con motivo del 19 aniversario de su muerte.

Y aunque Amador tampoco estuvo en la misa, luego sí estuvo junto a su familia para rendir homenaje a su hermana. ¿El motivo? Pues según ha contado, está atravesando un momento complicado por la salud, principalmente por los dolores de espalda que tiene: "Ahora mismo estoy bien, pero esta mañana estaba fatal. No podía levantarme de la cama".

Amador Mohedano haciendo declaraciones a la prensa | Gtres

Unas declaraciones donde también ha desvelado por qué no acudió a la confirmación de su nieto: "Mi hija me estuvo llamando durante un mes y medio para ir a la confirmación y yo iba ir, pero me confundí con la confirmación y la comunión. Entonces como estaba fastidiado, dije pues ya voy a la comunión que es el próximo 7 de junio".