Rosa Benito, en la confirmación de su nieto de 17 años: Antonio Tejado y Rosario Mohedano coinciden por su hijo

Este fin de semana, el pueblo de Brunete ha vivido un auténtico revuelo. Y es que aunque Rosario Mohedano ha intentado que la confirmación de su hijo, de 17 años, pasase desapercibida y no trascendiera de forma pública, ha sido completamente imposible...

Hasta la propia Rosario Mohedano se pronunciaba a través de las redes estallando por lo sucedido y mostraba su incredulidad al ver que la noticia de la confirmación había trascendido y hubiese tantos medios de comunicación a las puertas de la iglesia donde se celebró.

"Un día especial, no se lo he dicho a nadie, no he invitado a nadie relevante, no hay exclusiva por medio ni nada que se le parezca, no trabajo en TV, lo hemos llevado en secreto para que nuestros hijos celebren sus sacramentos con normalidad... Pues de nada ha servido", escribía Rosario Mohedano a través de sus redes sociales.

Por su parte, Antonio Tejado, procesado como presunto autor intelectual del robo en casa de su tía, María del Monte, que tuvo lugar en agosto de 2023; era grabado a su salida de la iglesia y prefería no hacer ningún tipo de declaración a los medios.

Antonio Tejado en la confirmación de su hijo | Gtres

Quien tampoco lo hacía era Rosa Benito, la madre de Rosario Mohedano era grabada a su llegada a la iglesia y aunque se mostraban feliz y sonriente prefirió no emitir palabra.

Rosa Benito, a su llegada a la iglesia | Europa Press

La ausencia más notable ha sido la del abuelo materno del joven, Amador Mohedano, que se desconoce, de momento, el motivo por el que no acudió a la confirmación de su nieto.