Tita Cervera alquila su yate: cuánto vale pasar un día en el Mata Mua y todos los detalles de cómo es

Todavía quedan unos cuantos días de verano para poder disfrutar del buen tiempo, la playa y el mar. Para pasar sus días de vacaciones, hay gente que elige un apartamento, un hotel, un camping o una caravana, mientras hay quien puede permitirse alquilar un yate unos cuantos días y poder pasarlo bien bañándose en alta mar.

Como en el resto de ofertas, de yates hay de todo tipo, pero siempre suelen destacar los más caros y lujosos. En esta categoría encontramos el Mata Mua, el superyate de Carmen Cervera, quien ahora lo ha puesto en alquiler para todos aquellos que puedan pagarlo. Si te interesa y tienes curiosidad por saber más sobre esta embarcación llena de recuerdos especiales para la baronesa, a continuación te dejamos todos los datos.

Tita Cervera en el yate Mata Mua, en una imagen de 2005 | Gtres

Tita Cervera en el yate Mata Mua, en julio de 2008 | Gtres

¿Cuánto cuesta alquilar el yate de la baronesa Thyssen?

El yate se ofrece en diferentes páginas especializadas. El precio por semana en temporada alta es de 60.000 € (sin incluir impuestos) mientras que, en temporada baja, la cantidad desciende hasta los 50.000 € (impuestos aparte).

Por otro lado, si prefieres un solo día, tendrás que desembolsar 8.000 € por 12 horas y 1.000 € más si quieres disfrutarlo durante la noche.

Eso sí, los precios incluyen los servicios de la tripulación, compuesta por seis personas, incluido el capitán, dispuestos a atenderte en todo lo necesario. También entran las sombrillas, las tumbonas, conexión wifi y una serie de actividades acuáticas.

¿Cómo es el Mata Mua?

Mata Mua significa Érase una vez en maorí y es un nombre muy especial para la baronesa, ya que lo ha tomado de un cuadro de Paul Gauguin, una de las pinturas más destacadas de su colección personal. La conexión de Tita con este nombre es tal que, además del yate, también se llama así su mansión de Marbella.

Volviendo a la embarcación, vamos a hacer un recorrido por ella y a descubrir cómo es por fuera y por dentro. En primer lugar, decir que es un velero de 38,5 metros de longitud y puede alcanzar una velocidad máxima de 12 nudos (unos 22 km/h). Se construyó en 1993 y se hizo una reforma en profundidad en 2017. Tiene capacidad para hasta 9 personas (sin contar la tripulación, que tienen habitaciones separadas del resto).

El interior cuenta con cuatro camarotes: una suite principal, una suite VIP y una cabina, todas ellas con cama queen size y baño. Además, otra cabina con dos camas individuales, una cama pullman y baño. Asimismo, hay un gran salón con varias mesas y un amplio sofá, gimnasio, jacuzzi y solárium.

Exterior del yate de Tita Cervera, el Mata Mua | Gtres

En la cubierta hay una zona de descanso con sofás, una mesa para poder disfrutar de una comida con brisa marina y una plataforma para bañarse en el mar.

Por cierto, si tienes hijos, sobrinos, primos, nietos pequeños, ellos también podrán disfrutar de la experiencia, ya que los niños están permitidos. Eso sí, las mascotas no.

Y por si los planes que puedas hacer a bordo no son suficientes, hay la posibilidad de montar una fiesta, si lo deseas.