Antonio Tejado, silencio total cuando se le pregunta sobre el preocupante aspecto físico de Amador Mohedano

Se cumplen dos años del violento atraco que sufrieron María del Monte y su mujer, Inmaculada Casal, y el sobrino de la cantante, Antonio Tejado, supuestamente involucrado en el robo, ha sido visto llegando a los juzgados de Sevilla para firmar, como cada 15 días, ante el juez, hasta que se celebre el juicio.

Antonio Tejado en el juzgado | Europa Press

En su llegada al juzgado, un periodista ha aprovechado para preguntarle sobre su exsuegro, Amador Mohedano, padre de su expareja Rosario Mohedano, que es madre de su hijo Antonio, de 17 años. El motivo: unas imágenes que la cantante compartió hace unos días a través de sus historias de Instagram, en las que se ve a su padre con un aspecto algo preocupante, que parece estar delicado de salud. Amador estuvo ingresado en un hospital de Jerez y, al salir, fue a pasar las vacaciones con su familia en Chipiona.

Antonio no ha querido dar declaraciones, al igual que Rosa Benito, cuando le preguntaban por su exmarido.