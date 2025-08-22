Sheila Casas aclara que todavía no conoce a Ana Mena y Melyssa Pinto, las novias de sus hermanos Óscar y Mario

Sheila Casas ha sido captada por la prensa en el aeropuerto, tras disfrutar de unas vacaciones paradisíacas con sus padres y sus hermanos: Mario, Óscar, Christian y Daniel, el menor de la familia: "Estoy muy, muy bien, la verdad, y más después de este viaje, cómo no voy a estar bien". Unas días en familia que han generado muchas preguntas: ¿ha coincido allí la familia Casas con Ana Mena y Melyssa Pinto? Pues, por fin, hay respuesta...

Sheila Casas, a su llegada al aeropuerto de Madrid | Gtres

Los dos actores, habrían sido los primeros en viajar a El Salvador con sus novias, Mario con Melyssa Pinto, y Óscar con la cantante Ana Mena.

Lugar al que, más tarde, se desplazaba el resto de la familia para sus vacaciones. Tal y como aclaraba Sheila, ambas se fueron antes de que ella y los demás llegaran: "Cuando llegamos nosotros, ellas ya no estaban". Y, además, Sheila ha asegurado que aún no ha tenido la oportunidad de conocer a sus nuevas cuñadas.

Tanto Sheila como Christian Casas se mantienen prudentes al hablar de sus hermanos, y prefieren quedarse al margen cuando se trata de compartir información sobre su vida personal y relaciones sentimentales.

Unas vacaciones de ensueño de las que todos han presumido a través de sus redes sociales...

Un viaje familiar que ya es tradición en la familia, tanto en verano como en Navidad: "Ojalá sea así por mucho tiempo".

La abogada, también se ha pronunciado sobre su reciente ruptura con Álvaro Muñoz Escassi, que se daba a conocer el pasado mes de julio: "Espero que le vaya bien la verdad, que esté bien". Una soltería con la que Sheila asegura estar feliz: "Estoy muy bien soltera".