NO HA COINCIDIDO CON ELLAS ESTAS VACACIONES
Sheila Casas aclara que todavía no conoce a Ana Mena y Melyssa Pinto, las novias de sus hermanos Óscar y Mario
Mario y Óscar Casas viajaron a El Salvador con sus parejas, Melyssa Pinto y Ana Mena, respectivamente. Un plan al que luego se sumó toda la familia, y ahí fue cuando surgieron todas las dudas: ¿han coincidido todos juntos en El Salvador? A su llegada, Sheila Casas ha despejado todas las dudas y ha hablado sobre su ex, Álvaro Muñoz Escassi, al que le desea todo lo mejor.
Sheila Casas ha sido captada por la prensa en el aeropuerto, tras disfrutar de unas vacaciones paradisíacas con sus padres y sus hermanos: Mario, Óscar, Christian y Daniel, el menor de la familia: "Estoy muy, muy bien, la verdad, y más después de este viaje, cómo no voy a estar bien". Unas días en familia que han generado muchas preguntas: ¿ha coincido allí la familia Casas con Ana Mena y Melyssa Pinto? Pues, por fin, hay respuesta...
Los dos actores, habrían sido los primeros en viajar a El Salvador con sus novias, Mario con Melyssa Pinto, y Óscar con la cantante Ana Mena.
Lugar al que, más tarde, se desplazaba el resto de la familia para sus vacaciones. Tal y como aclaraba Sheila, ambas se fueron antes de que ella y los demás llegaran: "Cuando llegamos nosotros, ellas ya no estaban". Y, además, Sheila ha asegurado que aún no ha tenido la oportunidad de conocer a sus nuevas cuñadas.
Tanto Sheila como Christian Casas se mantienen prudentes al hablar de sus hermanos, y prefieren quedarse al margen cuando se trata de compartir información sobre su vida personal y relaciones sentimentales.
Unas vacaciones de ensueño de las que todos han presumido a través de sus redes sociales...
Un viaje familiar que ya es tradición en la familia, tanto en verano como en Navidad: "Ojalá sea así por mucho tiempo".
La abogada, también se ha pronunciado sobre su reciente ruptura con Álvaro Muñoz Escassi, que se daba a conocer el pasado mes de julio: "Espero que le vaya bien la verdad, que esté bien". Una soltería con la que Sheila asegura estar feliz: "Estoy muy bien soltera".
