Antena 3 Logo Antena 3
Novamas

Gente

¿Qué estás buscando?

NO HA COINCIDIDO CON ELLAS ESTAS VACACIONES

Sheila Casas aclara que todavía no conoce a Ana Mena y Melyssa Pinto, las novias de sus hermanos Óscar y Mario

Mario y Óscar Casas viajaron a El Salvador con sus parejas, Melyssa Pinto y Ana Mena, respectivamente. Un plan al que luego se sumó toda la familia, y ahí fue cuando surgieron todas las dudas: ¿han coincidido todos juntos en El Salvador? A su llegada, Sheila Casas ha despejado todas las dudas y ha hablado sobre su ex, Álvaro Muñoz Escassi, al que le desea todo lo mejor.

Sheila Casas, a su llegada a Madrid

Vídeo: Europa Press Foto: Gtres

Publicidad

Blanca Hervás
Publicado:

Sheila Casas ha sido captada por la prensa en el aeropuerto, tras disfrutar de unas vacaciones paradisíacas con sus padres y sus hermanos: Mario, Óscar, Christian y Daniel, el menor de la familia: "Estoy muy, muy bien, la verdad, y más después de este viaje, cómo no voy a estar bien". Unas días en familia que han generado muchas preguntas: ¿ha coincido allí la familia Casas con Ana Mena y Melyssa Pinto? Pues, por fin, hay respuesta...

Sheila Casas, a su llegada al aeropuerto de Madrid
Sheila Casas, a su llegada al aeropuerto de Madrid | Gtres

Los dos actores, habrían sido los primeros en viajar a El Salvador con sus novias, Mario con Melyssa Pinto, y Óscar con la cantante Ana Mena.

Lugar al que, más tarde, se desplazaba el resto de la familia para sus vacaciones. Tal y como aclaraba Sheila, ambas se fueron antes de que ella y los demás llegaran: "Cuando llegamos nosotros, ellas ya no estaban". Y, además, Sheila ha asegurado que aún no ha tenido la oportunidad de conocer a sus nuevas cuñadas.

Tanto Sheila como Christian Casas se mantienen prudentes al hablar de sus hermanos, y prefieren quedarse al margen cuando se trata de compartir información sobre su vida personal y relaciones sentimentales.

Unas vacaciones de ensueño de las que todos han presumido a través de sus redes sociales...

Un viaje familiar que ya es tradición en la familia, tanto en verano como en Navidad: "Ojalá sea así por mucho tiempo".

La abogada, también se ha pronunciado sobre su reciente ruptura con Álvaro Muñoz Escassi, que se daba a conocer el pasado mes de julio: "Espero que le vaya bien la verdad, que esté bien". Una soltería con la que Sheila asegura estar feliz: "Estoy muy bien soltera".

Los "buenos tiempos" de Cristina, hija de Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger, reflejados en su foto en bikini

Las hijas de Julio Iglesias y Miranda Rynsburger, Cristina y Victoria
Novamas» Gente

Publicidad

Publicidad