Rosario Mohedano, tras la confirmación de sus hijos donde coincidió con Antonio Tejado: "No me importa nada más"

Este pasado fin de semana, la localidad de Brunete, en Madrid, se llenaba de prensa tras conocerse que ese día Antonio Tejado y Rosario Mohedano iban a coincidir públicamente para asistir a la confirmación de su hijo, de 17 años. Y es que desde que rompieron en 2009, tras una historia de amor breve pero intensa, no habíamos vuelto a verlos juntos.

Además, la presencia de Tejado generó también una gran expectación, debido a que se encuentra procesado como presunto autor intelectual del robo en casa de su tía, María del Monte, en agosto de 2023.

Tal fue el revuelo generado, que Rosario Mohedano no dudó en hacer uso de sus redes sociales para estallar contra la presencia de la prensa en un día tan especial, que querían vivir en familia.

"Hemos hecho, en todo momento, todo lo posible por el bien, la estabilidad y la tranquilidad de nuestros hijos y de nada vale" compartía a través de una publicación en su perfil de Instagram.

Un perfil del que ha vuelto a hacer uso para compartir una reflexión después de todo lo sucedido, y es que como ella misma reconoce, lo más importante de ese día eran sus hijos: "Mis tres soles tomaron sus sacramentos ayer rodeados de muchísimo, muchísimo amor. Y eso es lo que vale y por eso he luchado cada segundo de mi vida, para que ellos sean felices. No me importa nada más. Gracias mi familia que la adoro, gracias por ayudarme a criar con amor a nuestros chicos".

Unas palabras apoyadas por Rosa Benito, la madre de Rosario Mohedano, que ha querido aplaudir el gran esfuerzo de su hija para que todo saliese bien: "Lo has conseguido Rosario, ayer nuestros niños fueron muy felices y eso es lo que cuenta. Los has hecho muy bien".