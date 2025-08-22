Lourdes Montes anuncia que su hermana, Sibi Montes, ya ha sido madre

Sibi Montes se ha convertido en madre de su primer hijo. Hace cinco meses, la diseñadora, hermana de Lourdes Montes, anunciaba a través de las redes sociales que estaba esperando su primer hijo junto a su marido, Mateo Ibáñez. Y, tras meses de espera, el matrimonio ha dado la bienvenida a su primer hijo, un año después de su boda.

Sibi Montes y Mateo Ibáñez, en el día de su boda | Gtres

Ha sido la mujer de Fran Rivera la que ha anunciado la feliz noticia compartiendo una tierna imagen, desde el hospital, con su sobrino recién nacido en brazos. Una instantánea que refleja el emotivo momento que ha vivido la diseñadora al conocer a su sobrino.

Lourdes Montes, con su sobrino en brazos | Instagram

Un bebé, al que han llamado Mateo, que será el perfecto compañero de juegos su primo Nicolás, el tercer hijo en común de Lourdes Montes y Fran Rivera, que nació el pasado 9 de abril.

Fran Rivera y Lourdes Montes posan con su hijo | Gtres

Sibi y Mateo se casaron el 21 de junio de 2024 en una romántica y discreta boda en El Puerto de Santa María. Un enlace que llegaba tres años después de comenzar su relación y que era la segunda para Sibi. En 2017, la diseñadora se casó con Álvaro Sanchís en un matrimonio que apenas duró quince meses.