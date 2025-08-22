PUBLICA UNA FOTO CON SU SOBRINO DESDE EL HOSPITAL
Lourdes Montes anuncia que su hermana, Sibi Montes, ya ha sido madre
Sibi Montes se ha convertido en madre de su primer hijo junto a su marido Mateo Ibáñez. Un nacimiento que ha anunciado su hermana, Lourdes Montes, que ha compartido una preciosa imagen con su sobrino en brazos desde el hospital.
Sibi Montes se ha convertido en madre de su primer hijo. Hace cinco meses, la diseñadora, hermana de Lourdes Montes, anunciaba a través de las redes sociales que estaba esperando su primer hijo junto a su marido, Mateo Ibáñez. Y, tras meses de espera, el matrimonio ha dado la bienvenida a su primer hijo, un año después de su boda.
Ha sido la mujer de Fran Rivera la que ha anunciado la feliz noticia compartiendo una tierna imagen, desde el hospital, con su sobrino recién nacido en brazos. Una instantánea que refleja el emotivo momento que ha vivido la diseñadora al conocer a su sobrino.
Un bebé, al que han llamado Mateo, que será el perfecto compañero de juegos su primo Nicolás, el tercer hijo en común de Lourdes Montes y Fran Rivera, que nació el pasado 9 de abril.
Sibi y Mateo se casaron el 21 de junio de 2024 en una romántica y discreta boda en El Puerto de Santa María. Un enlace que llegaba tres años después de comenzar su relación y que era la segunda para Sibi. En 2017, la diseñadora se casó con Álvaro Sanchís en un matrimonio que apenas duró quince meses.
