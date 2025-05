Antonio Tejado, gran revuelo a la salida de la Confirmación de su hijo donde coincidió con Rosario Mohedano

En medio de toda la polémica que le envuelve debido al proceso judicial en el que se encuentra inmerso después de ser detenido tras el robo que su tía, María del Monte, y su mujer Inmaculada Casal sufrieron en su casa, en agosto de 2023; Antonio Tejado ha reaparecido este fin de semana en Madrid.

María del Monte y su sobrino, Antonio Tejado, en el tanatorio | Gtres

El sobrino de María del Monte ha viajado desde Sevilla hasta Madrid, concretamente a Brunete, para acudir a la Confirmación de su hijo de 17 años, fruto de su relación con Rosario Mohedano.

Un acontecimiento que ha generado un gran revuelo mediático por varios motivos: en primer lugar, porque desde que Tejado está procesado como presunto autor intelectual del robo en casa de su tía, María del Monte, sus apariciones son contadas, y en segundo lugar, porque es de las pocas ocasiones que hemos visto a Tejado y Rosario juntos desde que rompieron en 2009.

Rosario Mohedano | Europa Press

Un evento familiar que desató un auténtico alboroto entre gente y prensa, tanto que hasta la propia Rosario no ha dudado en pronunciarse a través de las redes sociales por lo sucedido: "Un día especial, no se lo he dicho a nadie, no he invitado a nadie relevante, no hay exclusiva por medio ni nada que se le parezca, no trabajo en TV, lo hemos llevado en secreto para que nuestros hijos celebren sus sacramentos con normalidad... Pues de nada ha servido".

A la salida de la iglesia, Antonio Tejado fue preguntado por la prensa por cómo había sido ese encuentro con su ex y su hijo pero el sobrino de María del Monte prefirió no hacer ningún tipo de declaración, actitud que mantiene desde su salida de prisión.