Rosario Mohedano estalla frustrada por la presencia de los medios en la confirmación de su hijo con Antonio Tejado

Rosario Mohedano vivía este sábado un día de lo más especial: el hijo en común que tiene con Antonio Tejado recibía la confirmación y esto provocaba que ambas familias se volviesen a juntar para celebrarlo. Sin embargo, lo que en principio iba a ser un acto íntimo se convirtió en mediático por la presencia de los medios de comunicación.

Horas más tarde, la hija de Rosa Benito publicaba un mensaje a través de sus redes sociales en el que no solamente se defendía de haber intentado hacer todo lo posible para que esta reunión no trascendiera sino en el que también mostraba su frustración.

Rosario Mohedano | Europa Press

"Hemos hecho, en todo momento, todo lo posible por el bien, la estabilidad y la tranquilidad de nuestros hijos y de nada vale" compartía a través de un story y una publicación en su perfil de Instagram.

Además, escribía también un texto en el que aseguraba que la presencia de las cámaras no fue su culpa: "Un día especial, no se lo he dicho a nadie, no he invitado a nadie relevante, no hay exclusiva por medio ni nada que se le parezca, no trabajo en TV, lo hemos llevado en secreto para que nuestros hijos celebren sus sacramentos con normalidad... Pues de nada ha servido".

De esta manera, Rosario mostraba su frustración por redes sociales al ver que los esfuerzos por llevar en secreto la confirmación de su hijo no sirvieron de nada y, además, se defendía de cualquier futura especulación dejando claro que ella no filtró nada.

Por otro lado, Antonio Tejado reaparecía ante las cámaras tras ser procesado como presunto autor intelectual del robo en casa de su tía, María del Monte. Sin hacer declaraciones, Antonio mostró un semblante serio ante las preguntas.

Antonio Tejado en la confirmación de su hijo | Gtres

Junto a él también estuvieron su madre, María José Vargas, su hermano Chema y hasta su novia, Samara Terrón. Por parte de Rosario sí que hubo un gran ausente, Amador Mohedano, mientras que Rosa Benito sí acudió al acto.