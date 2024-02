Así fue la historia de amor entre Antonio Tejado y Rosario Mohedano: Breve pero intensa

Este San Valentín seguro que será uno de los más difíciles para Antonio Tejado, pues tendrá que pasarlo entre rejas, acusado de ser el "autor intelectual" del robo con violencia e intimidación que sufrió su tía, María del Monte, en su casa de Gines (Sevilla), el verano pasado.

Pero, como cualquier tiempo pasado fue mejor, el televisivo podrá recordar otros 14 de febrero en los que su vida parecía gozar de una gran estabilidad: una relación, un hijo y mucho amor. Hablamos de la época en la que estuvo saliendo con la sobrina de Rocío Jurado, Rosario "Chayo" Mohedano. Un romance que, aunque le alcanzó siendo muy joven -24 años-, le marcó de por vida. Repasamos qué ocurrió en esa relación.

Se conocieron en un programa de televisión

Sus caminos se cruzaron en 2007, en un programa de televisión de una televisión autonómica, presentado por María del Monte, en el que ambos colaboraban. El flechazo fue inmediato y comenzaron a salir y a dejarse ver juntos sin pudor alguno. La primera fotografía de ambos como pareja es de los Carnavales de Chipiona (Cádiz), en febrero de 2008.

Antonio Tejado y Rosario Mohedano | GTRES

Poco después, anunciaron el embarazo de Rosario, o "Chayo" para los amigos, algo que sorprendió a los seguidores de la prensa rosa de nuestro país, puesto que la pareja llevaba muy poco tiempo saliendo como para comenzar a construir una familia.

Antonio Tejado y Rosario Mohedano esperando a su hijO | GTRES

Nacimiento de su hijo y ruptura polémica

El 14 de noviembre de 2008 nació Antonio Tejado Mohedano, su primer, y único, hijo en común. El pequeño Antonio, con tan solo 4 meses de vida tuvo que vivir la ruptura de sus padres, que hicieron pública el 19 de marzo de 2009.

Nacimiento del hijo de Antonio Tejado y Rosario Mohedano | GTRES

La causa de la separación de Antonio Tejado y Rosario Mohedano fue una infidelidad -o varias- por parte de él, algo que el mismo personaje televisivo confirmó a posteriori en sus visitas a programas del corazón. "Esa relación me la cargué yo al 90% porque era muy joven, era un niñato, no le di buena vida y le fui infiel unas cuantas veces. Me porté como un idiota y un imbécil", llegó a admitir 10 años más tarde.

Antonio Tejado y Rosario Mohedano con su hijo | GTRES

Batalla legal

La separación no fue, para nada, amistosa. Primero se enfrentaron en una batalla legal por la custodia de su hijo, momento en el cual Antonio sacó "tajada" hablando de ello en televisión para aumentar su fama y establecerse como un habitual en este tipo de programas. Y parece ser que habló de más, puesto que la hija de Rosa Benito y Amador Mohedano llegó a denunciarle (spoiler, sin éxito) por ciertos comentarios que hizo Tejado en la pequeña pantalla tanto de ella como de su familia.

A pesar de esta guerra que empezaron como expareja, al cabo del tiempo, Antonio aseguró desear la reconciliación con "Chayo", diciéndole, esta vez sí, buenas palabras ante los focos.

Rosario Mohedano y Andrés Fernández asistiendo a un juicio | GTRES

Ambos rehicieron su vida

Tras este romance, que duró poco más de un año, Mohedano encontró al amor de su vida, Andrés Fernández, con quien tuvo a sus otros dos hijos: Alejandra y Andrés. Ahora goza de una vida familiar plena, a diferencia de su ex que -aunque también rehizo su vida casándose con Alba Muñoz y concibiendo a su hija, Emma-, volvió a pasar por una ruptura y a tocar fondo.

Antonio Tejado entró en un círculo vicioso de malos hábitos, convirtiéndose en un asiduo del mundo de la noche que se acabó convirtiendo en su hábitat. Mujeres, coches caros y malas compañías le llevaron a acabar apartándose de la vida pública. Hasta que este 2024 su ingreso a prisión ha devuelto su nombre a las portadas de la crónica social española.