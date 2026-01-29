Xisco Quesada, enfermo de cáncer de páncreas terminal, pide ayuda para pagar el tratamiento: "No tengo más opciones"

El pasado mes de junio, Xisco Quesada, un joven mallorquín de 28 años natural de Palma, recibió una noticia que le cambiaría la vida: le diagnosticaron un cáncer de páncreas con metástasis. A pesar de la enfermedad, decidió mostrar públicamente su historia.

A través de sus redes sociales empezó a contar cómo era vivir con la enfermedad y a compartir mensajes de ánimo, esperanza y realidad sobre lo que enfrentan muchos pacientes oncológicos. "Mientras haya vida, yo sigo", dice en uno de sus videos.

Lleva dos meses ingresado, y, desde el 31 de diciembre sin poder ver a su familia. Desde la cama del hospital lanzó un llamamiento urgente en sus redes sociales porque necesitaba ayuda económica para poder continuar con un nuevo tratamiento médico. "Hasta ahora no he querido pedir para esto. Ya me ayudasteis una vez y lo cerré en 15 horas. He intentado costearlo todo entre mi familia y yo, pensando que lo que había conseguido reunir sería suficiente para los tratamientos y los impuestos que tenía por delante, pero no lo ha sido".

En menos de 24 horas, la respuesta de la gente llegó. Más de 35.000 personas, muchas de ellas anónimas, colaboraron con donaciones que elevaron el crowdfunding a casi 700.000 euros. La iniciativa, publicada en una plataforma digital, no solo movilizó a miles de ciudadanos sino también a personalidades del deporte y las redes sociales como el atleta Álex Roca, el futbolista Carles Aleñà, o los influencers Cabronazi, Lucía Pombo, Marcos Plaza y Verdeliss, que compartieron su historia y ayudaron a difundir el mensaje.

En todo momento, Xisco ha insistido en que su petición nace desde la necesidad, no desde la exigencia. En la propia página del crowdfunding escribió: "No pido ni un euro a nadie que no pueda o no quiera. Me basta con compartir, que es gratis. Si se dona, que sea de corazón".

"No había más opciones"

Por otro lado, el joven contaba que su estado de salud se ha visto complicado. "Mi hígado se fue llenando de metástasis y tuve que buscar soluciones fuera de la isla, porque por protocolo ya no había más opciones. Pero tenía claro que no me iba a rendir". Tras agotar las alternativas médicas disponibles en Mallorca, tuvo que desplazarse para acceder a tratamientos experimentales que, aunque muy costosos, son los únicos que le permiten seguir luchando.

A la vez ha querido ser transparente sobre cuál es el destino del dinero recaudado. Su objetivo principal es cubrir los gastos del tratamiento y poder regresar a su casa de Mallorca. Sin embargo, también ha pensado en la posibilidad de que el desenlace no sea favorable.

Ante esto ha asegurado que entre el 60 % y el 70 % del dinero se destinará a la investigación contra el cáncer, y el resto a su familia, ya que quiere "que sirva para ayudar a otros y para devolverles a los míos todo lo que me han ayudado".

