Desaparece una mujer en Tenerife tras ser arrastrada por una ola en plena alerta por fuerte oleaje

La alerta se recibió sobre las 22:15 de la noche, de inmediato se activaron los recursos de emergencia.

Vecinos y testigos de la zona de Mesa del Mar, en el municipio de Tacoronte (Tenerife) escucharon gritos que procedían de la zona del muelle. La mujer de 30 años había salido a sacar a su perro, iba acompañada de su pareja, cuando una enorme ola los golpeó. Su pareja pudo escapar, pero la mujer fue arrojada al mar por el fuerte oleaje. Según los testigos, ambos se habían saltado la valla y la baliza que prohibía el acceso a ese lado del muelle.

Un amplio dispositivo de emergencia ha seguido con las labores de búsqueda desde primera hora de este jueves, en un operativo de búsqueda por tierra, mar y aire.

Sin embargo, el barco de Salvamento Marítimo no ha podido salir para unirse a las tareas de búsqueda por las dificultades del mar y el fuete oleaje.

Alerta por fenómenos costeros

El Ayuntamiento de Tacoronte activó el Plan de Emergencia Municipal de Protección Civil en situación de alerta por fenómenos costeros desde las 00:00 horas de este miércoles 28 de enero, desde que tuvo conocimiento de la activación de alerta decretado por el Gobierno de Canarias por oleaje largo y alto, sobre todo, en costas norte y oeste de las islas. Como medida preventiva, se ha prohibido el acceso a playas, piscinas naturales,paseos marítimos y muelles del municipio, así como la práctica de actividades deportivas acuáticas y recreativas en el mar. Además, no está permitido el estacionamiento de vehículos en zonas inundables o en primera línea de costa.

Las recomendaciones, una vez más, han sido las de evitar los deportes acuáticos y la pesca en zona de riesgo. Además de estar prohibido los accesos a zonas de costa que están precintadas.

A pesar de las recomendaciones y las prohibiciones de las autoridades, en los últimos días han perdido la vida en el mar cuatro personas.

Según la información enviada por el CECOES 112 a las 13.35 horas del 27 de enero, la alerta afecta a El Hierro, La Palma y La Gomera, así como al litoral norte y oeste de Tenerife y Gran Canaria, y a las costas de Fuerteventura y Lanzarote, incluyendo en este caso toda la zona de Jandía.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.