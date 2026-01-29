Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Temporal

Desaparece una mujer en Tenerife tras ser arrastrada por una ola en plena alerta por fuerte oleaje

Una mujer de 30 años permanece desaparecida tras ser arrastrada por una ola en la zona del muelle de Mesa del Mar, en Tacoronte (Tenerife), cuando había salido a pasear a su perro junto a su pareja.

La Guardia Civil busca a la mujer desaparecida

La Guardia Civil busca a la mujer desaparecida

Publicidad

Toñi Galván
Publicado:

La alerta se recibió sobre las 22:15 de la noche, de inmediato se activaron los recursos de emergencia.

Vecinos y testigos de la zona de Mesa del Mar, en el municipio de Tacoronte (Tenerife) escucharon gritos que procedían de la zona del muelle. La mujer de 30 años había salido a sacar a su perro, iba acompañada de su pareja, cuando una enorme ola los golpeó. Su pareja pudo escapar, pero la mujer fue arrojada al mar por el fuerte oleaje. Según los testigos, ambos se habían saltado la valla y la baliza que prohibía el acceso a ese lado del muelle.

Un amplio dispositivo de emergencia ha seguido con las labores de búsqueda desde primera hora de este jueves, en un operativo de búsqueda por tierra, mar y aire.

Sin embargo, el barco de Salvamento Marítimo no ha podido salir para unirse a las tareas de búsqueda por las dificultades del mar y el fuete oleaje.

Alerta por fenómenos costeros

El Ayuntamiento de Tacoronte activó el Plan de Emergencia Municipal de Protección Civil en situación de alerta por fenómenos costeros desde las 00:00 horas de este miércoles 28 de enero, desde que tuvo conocimiento de la activación de alerta decretado por el Gobierno de Canarias por oleaje largo y alto, sobre todo, en costas norte y oeste de las islas. Como medida preventiva, se ha prohibido el acceso a playas, piscinas naturales,paseos marítimos y muelles del municipio, así como la práctica de actividades deportivas acuáticas y recreativas en el mar. Además, no está permitido el estacionamiento de vehículos en zonas inundables o en primera línea de costa.

Las recomendaciones, una vez más, han sido las de evitar los deportes acuáticos y la pesca en zona de riesgo. Además de estar prohibido los accesos a zonas de costa que están precintadas.

A pesar de las recomendaciones y las prohibiciones de las autoridades, en los últimos días han perdido la vida en el mar cuatro personas.

Según la información enviada por el CECOES 112 a las 13.35 horas del 27 de enero, la alerta afecta a El Hierro, La Palma y La Gomera, así como al litoral norte y oeste de Tenerife y Gran Canaria, y a las costas de Fuerteventura y Lanzarote, incluyendo en este caso toda la zona de Jandía.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

VÍDEO | Una mujer atrapada con sus tres hijos por la borrasca Kristin en Madrid: "En algún momento pasará el quitanieves, nos piden paciencia"

Una mujer atrapada con sus tres hijos por la borrasca Kristin y la nieve en Madrid

Publicidad

Sociedad

La Guardia Civil busca a la mujer desaparecida

Desaparece una mujer en Tenerife tras ser arrastrada por una ola en plena alerta por fuerte oleaje

Imagen del accidente de tren en Adamuz

Accidente de tren en Adamuz, última hora en directo: Feijóo anuncia una comisión de investigación en el Senado

Universidad de Barcelona

¿Cuáles son las mejores universidades españolas? Estas cinco figuran entre las 100 primeras de un ranking mundial

Fidel ha perdido a su madre en el accidente ferroviario en Adamuz
Accidente Adamuz

La carta a Pedro Sánchez de Fidel, hijo de una víctima mortal en Adamuz: "El silencio ya no es una opción cuando el dolor se desprecia"

Becas FP
Educación

Últimos días para solicitar una beca de FP con una ayuda de 2.000 euros

Análisis del perfil del padre que ha terminado con la vida del amigo de su hijo.
Crimen de Sueca

Un forense analiza la conducta del padre que ha matado al amigo de su hijo en Sueca: "Era un hombre normal que obró en un arrebato"

El psiquiatra forense José Cabrera cree que el padre que ha matado al amigo de su hijo en Sueca (Valencia) actuó dejándose llevar por un arrebato sin tener ninguna patología mental.

Efemérides de hoy 29 de enero de 2026: Adolfo Suárez dimite
Efemérides

Efemérides de hoy 29 de enero de 2026: ¿Qué pasó el 29 de enero?

Consulta las efemérides de hoy 29 de enero de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Posición actual del petrolero ruso 'Chariot Tide'

Alertan sobre el petrolero ruso 'Chariot Tide' frente a la costa de Almería tras quedar a la deriva en el Estrecho de Gibraltar

Carta de despedida de un compañero de Álex, el menor asesinado en Sueca

La emotiva carta de despedida de un compañero de Álex, el menor asesinado en Sueca: "Seguiré tu ejemplo..."

Noe Ruckstuhl, conocido por su compromiso con el medioambiente

Conmoción en Lanzarote tras la muerte con solo 13 años de Noe Ruckstuhl, conocido por su compromiso con el medioambiente

Publicidad