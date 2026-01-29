Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Fundación BBVA

Daemen y Rijmen, creadores del cifrado que protege internet, premiados por la Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento

Joan Daemen y Vincent Rijmen han ganado el Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en Tecnologías de la Información y la Comunicación por el diseño del algoritmo criptográfico Rijndael, que se convirtió en el estándar internacional de cifrado AES

Marta Cidancha
Publicado:

Joan Daemen y Vincent Rijmen han sido galardonados con el XVIII Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en Tecnologías de la Información y la Comunicación por el diseño del algoritmo criptográfico Rijndael, que se convirtió en el estándar internacional de cifrado AES. Desde hace más de 25 años, este sistema protege la seguridad y la privacidad de internet, los dispositivos electrónicos, las transacciones bancarias, las comunicaciones digitales y el almacenamiento de datos en la nube.

Confianza en el entorno digital actual

El jurado destaca que su aportación, basada en una sólida investigación matemática, ha hecho posible la confianza en el entorno digital actual, al garantizar que la información personal, médica y financiera permanezca protegida. Además la decisión de los autores de mantener el algoritmo como código abierto permitió su evaluación pública, su estandarización global y su adopción masiva en todo el mundo.

Un sistema sólido

Rijndael ha demostrado ser un sistema seguro, rápido y flexible, capaz de resistir intentos de ataque durante décadas y de adaptarse a distintos niveles de seguridad. Su creación es un ejemplo de cómo la investigación teórica puede transformarse en una tecnología con un impacto directo en la vida de miles de personas, consolidándose con uno de los pilares fundamentales de la sociedad digital contemporánea.

