Noticias de hoy, jueves 29 de enero de 2026

El temporal Kristin, el minsitro de Transportes compareciendo en el Senado, la celebración del Funeral por las víctimas de los accdentes ferroviarios, control en los aeropuertos por el virus NIH o el accidente de avión en Colombia, son algunas de las noticias de este jueves 29 de enero de 2026.

Temporal Kristin

La nieve llegó ayer y en la jornada de hoy ha dado paso a las lluvias que se extienden por todo el país. Hay aviso naranja en cuatro comunidades autónomas. El temporal ha dejado tres fallecidos: Uno en Torremolinos donde una mujer ha muerto tras caerle encima una palmera debido a las fuertes rachas de viento que azotaban le provincia. Otro en Sevilla, un joven de 21 años que perdió la vida al caer sobre él una placa mientras trabajaba. Y la colisión entre un turismo y un camión entre Muñeca y Guardo ha dejado el otro fallecido.

Las clases siguen suspendidas en Andalucía y en Extremadura. En Jerez y algunas zonas de Huelva cientos de vecinos han tenido que ser desalojados. Las fuertes rachas de viento continúan en la península.

Puente en el Senado

El ministro de Transportes, Óscar Puente, comparece en el Senado, a petición del Partido Popular, para dar explicaciones sobre los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida. Ha asegurado que desde el primer momento "se fue consciente de dos trenes accidentados y así se comunicó a los servicios de emergencia".

Funeral

A las 18:00 horas tendrá lugar en en el Palacio de Deportes Carolina Marín. el funeral en memoria de las víctimas de los accidentes ferroviarios que han dejado 46 víctimas, organizado por el Obispado de Huelva en colaboración con el Ayuntamiento y la Diputación de Huelva.

Asistirán los Reyes de España junto a la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero y los ministros Luis Planas y Ángel Víctor Torres, que compartirán tribuna de autoridades con los Reyes, Núñez Feijóo o Juanma Moreno,

Virus

Para evitar que el letal virus Nipah, con origen en la India, y del cuál aún no tiene tratamiento, se expande Indonesia ha comenzado a instalar cámaras en los aeropuertos para medir la temperatura corporal. Incluyendo, Bali, un lugar donde millones de turistas visitan la isla cada año.

Accidente Colombia

Pocos minutos antes de aterrizar un avión perdió la señal y momentos después se conoció que había tenido un accidente. Este trágico suceso ha dejado 15 personas fallecidos, todos los ocupantes del avión de la aerolínea estatal Satena. La aeronave, que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña e iba con trece pasajeros y dos tripulantes.

