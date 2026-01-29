El Supremo avala la eutanasia de Noelia tras inadmitir el recurso presentado por su padre

El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso presentado por el padre de Noelia y ha confirmado la autorización para que la afectada pueda acceder a la eutanasia, poniendo fin a un largo proceso judicial que se ha prolongado durante casi dos años. Con esta decisión, el alto tribunal respalda la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que ya había aprobado la muerte asistida a la solicitante, residente en Barcelona y con una grave lesión medular.

En un auto conocido este jueves, la Sala de lo Contencioso-Administrativo considera que el recurso carece de interés casacional objetivo para sentar jurisprudencia. Los magistrados subrayan que la situación de Noelia ha sido examinada tanto en primera instancia como en apelación, y que en ambas se concluyó que cumple todos los requisitos legales para acceder a la eutanasia. Además, los informes médicos y forenses practicados durante el procedimiento avalan que la joven, mayor de edad, tiene plena capacidad para tomar esta decisión de forma consciente y libre.

El tribunal rechaza los argumentos del progenitor, quien alegaba que su hija padece trastornos psiquiátricos que afectarían a su autonomía, al considerar que estas afirmaciones no están suficientemente acreditadas desde un punto de vista clínico. También recuerda que Noelia ha mantenido de forma firme y constante su voluntad desde abril de 2024.

La historia de Noelia

La joven, parapléjica y usuaria de silla de ruedas, sufre una lesión medular tras un intento de suicidio ocurrido hace tres años. Desde entonces, padece un intenso dolor que la ha obligado a permanecer ingresada en un centro sociosanitario. Durante la vista oral, celebrada en la Ciutat de la Justícia de Barcelona, reafirmó su petición y denunció presiones para desistir.

Pero esto no significa que Noelia vaya a poder recibir la eutanasia de inmediato. La resolución del Supremo podría tardar unos días para después fijar una fecha para llevarla a cabo. Debido al tiempo transcurrido tras la última evaluación, es posible que la chica tenga que someterse a un nuevo exámen médico para comprobar su estado actual.

El caso, pionero en España, enfrentó a la Generalitat, que defendió la decisión de la Comisión de Garantía y Evaluación, aprobada por unanimidad, y al padre de la joven, apoyado por la Fundación Española de Abogados Cristianos. Esta entidad ya ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Constitucional, al tiempo que mantiene abierta la vía penal contra los médicos implicados, alegando presuntas irregularidades en el procedimiento.

