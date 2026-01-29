Efemérides de hoy 29 de enero de 2026: ¿Qué pasó el 29 de enero?

El 29 de enero de 1981, Adolfo Suárez dimite como presidente del Gobierno, poniendo fin a una etapa clave de la Transición Española. En un mensaje televisado, Suárez explica que su decisión busca evitar que la democracia sea “un paréntesis en la historia de España”, en un contexto marcado por la crisis económica, la presión del terrorismo de ETA y las profundas divisiones internas en la Unión de Centro Democrático (UCD). Ese mismo día anuncia también su renuncia a la presidencia del partido, que había fundado y liderado desde 1977.

La dimisión abre un periodo de gran inestabilidad política. El proceso de investidura de su sucesor, Leopoldo Calvo-Sotelo, queda interrumpido el 23 de febrero de 1981 por el intento de golpe de Estado encabezado por el teniente coronel Tejero. En 1982, Suárez abandona definitivamente la UCD, que termina disolviéndose en 1983. Junto a otros antiguos miembros, forma un nuevo partido político de alineación centrista, el Centro Democrático y Social (CDS). En este partido mantiene representación en el Congreso hasta su retiro en 1993.

Un 29 de enero, pero de 1954, nace la periodista y actriz estadounidense Oprah Gail Winfrey en Kosciusko, estado de Misisipi. Inicia su carrera en los medios de comunicación a los 19 años, como presentadora de informativos locales. Su salto a la fama llega en 1986 con The Oprah Winfrey Show, programa que se emite durante 25 temporadas y se convierte en uno de los espacios televisivos más influyentes de EE UU.

Oprah destaca por un estilo cercano centrado en entrevistas, testimonios personales y debates sociales. A lo largo de su trayectoria recibe numerosos reconocimientos, entre ellos un Oscar honorífico en 2011, por su labor social y humanitaria, y la Medalla Presidencial de la Libertad en 2013. Además de periodista, es productora y empresaria, siendo una de las figuras más influyentes de la comunicación a nivel mundial.

¿Qué pasó el 29 de enero?

1712.- Comienza la Conferencia de Paz de Utrecht para intentar poner fin a la Guerra de Sucesión en España.

1891.- Liliʻuokalani es proclamada reina de Hawaii, la última persona en ostentar ese cargo.

1981.- ETA secuestra a José María Ryan, ingeniero encargado de los trabajos de la nuclear de Lemóniz.

1996.- Un incendio destruye La Fenice de Venecia, un teatro con más de 200 años de antigüedad.

2000.- Se aprueba en Montreal el Protocolo sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica.

2002.- El presidente estadounidense George W. Bush utiliza por primera vez la expresión "Eje del mal" para referirse a los gobiernos de Irak, Corea del Norte e Irán, a los que acusa de apoyar el terrorismo.

2005.- Por primera vez en 56 años aviones comerciales de la República Popular China aterrizan en Taiwán.

2016.- La infanta Cristina de Borbón se convierte en el primer miembro de la Casa Real juzgado en España por corrupción.

2021.- La Agencia Europea del Medicamento aprueba la vacuna de AstraZeneca en la UE y activa el control de las exportaciones de vacunas.

2021.- El Ministerio de Cultura y Carmen Thyssen prolongan el alquiler de su colección 15 años por 6,5 millones de euros.

¿Quién nació el 29 de enero?

1867.- Vicente Blasco Ibáñez, novelista español.

1881.- Alice Catherine Evans, microbióloga estadounidense.

1949.- Tommy Ramone, batería y fundador del grupo Ramones.

1966.- Romario Souza, futbolista brasileño.

1981.- Alejandro Martínez de Ubago, Álex Ubago, cantautor español.

1985.- Marc Gasol, jugador de baloncesto español.

¿Quién murió el 29 de enero?

1938.- Armando Palacio Valdés, escritor español.

1988.- Luis Blanco Soler, arquitecto y académico español.

2003.- Natalia Dudinskaya, estrella del ballet soviético.

2011.- José Llopis Corona, futbolista español.

2015.- Amparo Baró, actriz española.

2017.- Paloma Chamorro, periodista y presentadora de televisión.

2018.- Francisco Javier Alfaya, poeta y ensayista gallego.

¿Qué se celebra el 29 de enero?

El 29 de enero se celebra el Día Mundial del Rompecabezas.

Horóscopo del 29 de enero

Los nacidos el 29 de enero pertenecen al signo del zodiaco Acuario.

Santoral del 29 de enero

Hoy, 29 de enero, se celebran san Pedro Nolasco, san Valerio y san Suplicio.