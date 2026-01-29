La crecida del río Guadalete a su paso por Jerez causa inundaciones y provoca la evacuación de medio centenar de personas

La borrasca Kristin ha cambiado la nieve por la lluvia y las mayores complicaciones de esta jornada se producen por precipitaciones, crecida de los ríos y viento. En Jerez de la Frontera, la Guardia Civil ha tenido que auxiliar y evacuar a medio centenar de personas.

La crecida del río Guadalete ha provocado inundaciones en la zona de Las Pachecas, Lomopardo y San Isidro de Guadalete. También debido a esto una persona ha sido rescatada de su vehículo en la carretera A381. Se ha tenido que cortar la carretera de la Ina y el desalojo preventivo de más de una decena de viviendas en las zonas de Cañada del Carrillo, Cejos del Inglés y Las Pachecas.

Vecinos de siete viviendas en Cejos del Inglés y diez en Las Pachecas se han desplazado a casas de familiares o a Cáritas de El Portal. En Cañada del Carrillo una familia, con cinco adultos ha sido alojada en el albergue. Asimismo se han realizado avisos preventivos en la zona próxima a la antigua Venta El Cartujano.