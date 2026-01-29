Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La crecida del río Guadalete a su paso por Jerez causa inundaciones y provoca la evacuación de medio centenar de personas

Una persona ha sido rescatada de su coche que quedó atrapado por el agua en la carretera A381.

Un grupo especializado de la Guardia Civil rescatando a una persona

La crecida del río Guadalete a su paso por Jerez causa inundaciones y provoca la evacuación de medio centenar de personas | Europa Press

Miriam Vázquez
Publicado:

La borrasca Kristin ha cambiado la nieve por la lluvia y las mayores complicaciones de esta jornada se producen por precipitaciones, crecida de los ríos y viento. En Jerez de la Frontera, la Guardia Civil ha tenido que auxiliar y evacuar a medio centenar de personas.

La crecida del río Guadalete ha provocado inundaciones en la zona de Las Pachecas, Lomopardo y San Isidro de Guadalete. También debido a esto una persona ha sido rescatada de su vehículo en la carretera A381. Se ha tenido que cortar la carretera de la Ina y el desalojo preventivo de más de una decena de viviendas en las zonas de Cañada del Carrillo, Cejos del Inglés y Las Pachecas.

Vecinos de siete viviendas en Cejos del Inglés y diez en Las Pachecas se han desplazado a casas de familiares o a Cáritas de El Portal. En Cañada del Carrillo una familia, con cinco adultos ha sido alojada en el albergue. Asimismo se han realizado avisos preventivos en la zona próxima a la antigua Venta El Cartujano.

