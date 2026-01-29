Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Accidente Adamuz

La carta a Pedro Sánchez de Fidel, hijo de una víctima mortal en Adamuz: "El silencio ya no es una opción cuando el dolor se desprecia"

Fidel Sáenz, hijo de una de las víctimas mortales del accidente ferroviario de Adamuz, acusa al Gobierno de maquillar la verdad, denuncia el abandono a las familias y pide que no acuda al funeral si no es para compartir su duelo.

Eva Braña
Publicado:

El dolor por el accidente ferroviario de Adamuz, que el pasado 18 de enero acabó con la vida de 45 personas, ha tomado forma de carta abierta. No es un comunicado político ni un manifiesto colectivo, sino el testimonio directo de un hijo que ha perdido a su madre. Fidel Sáenz, hijo de Natividad de la Torre, ha dirigido una durísima misiva al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que denuncia el trato recibido por las familias tras la tragedia y cuestiona de manera frontal la actuación del Ejecutivo antes y después del siniestro.

"El silencio ya no es una opción cuando el dolor se desprecia, y la verdad se maquilla". Con esta frase abre una carta que nace, según explica, de la necesidad de no callar ante lo que considera una humillación añadida al duelo. Desde el día del accidente, escribe, su familia no solo vive con la ausencia de Natividad, sino también con una convicción que resulta devastadora: "Desde el 18 de enero de 2026, no solo vivimos con ausencia, vivimos con la certeza de que quienes debían protegernos nos fallaron. Y, lo que es peor, se niegan a reconocerlo".

Natividad viajaba en el tren Alvia junto a varios miembros de su familia, dos nietos, un hijo y un sobrino, cuando se produjo la colisión con un convoy de Iryo que había descarrilado segundos antes en la provincia de Córdoba. Para Sáenz, el accidente no puede despacharse como una fatalidad inevitable. En la carta arremete contra el discurso oficial del Gobierno, al que reprocha hablar de empatía, eficacia y transparencia. "Desde este lado del duelo, esas palabras no consuelan: indignan", afirma.

Uno de los pasajes más contundentes del texto se centra en las revisiones de seguridad de la vía. "La eficacia no descarrila, la eficacia no mata", escribe, antes de lanzar una de las frases más duras de toda la misiva: "Si las revisiones hubieran sido eficaces, mi madre estaría viva". Insistir, añade, en que "todo funcionaba correctamente" no es una defensa, sino "una humillación".

La carta dedica también un apartado especialmente crítico a la suspensión del funeral de Estado anunciado tras el accidente. Sáenz denuncia que se aplazó "sin explicación, o mejor dicho, omitiendo la verdad", y agradece que sea la diócesis la que haya impulsado un funeral religioso para despedir a las víctimas. "El pueblo que salva al pueblo junto a la diócesis lo tendremos para despedir a las víctimas", escribe, al tiempo que muestra su perplejidad por el recelo del Gobierno ante un acto religioso que, subraya, solo busca "consuelo, respeto y dignidad para los muertos".

En ese contexto, pide al Ejecutivo que no acuda al funeral si su presencia responde a una puesta en escena. "La solidaridad no consiste en utilizar nuestro dolor como escenario político”, advierte, antes de solicitar expresamente que no asistan “si no es para compartir nuestro dolor".

La carta se cierra con un mensaje que trasciende lo personal y apunta a una fractura más profunda. "A nosotros ya nos han destrozado la vida, no termine de destrozar España"”, escribe Sáenz, que firma el texto como "un hijo que llora a su madre, una familia rota y unos ciudadanos que ya no se sienten representados". Un testimonio que convierte el duelo íntimo en una acusación pública y que refleja el sentimiento de abandono que, semanas después de la tragedia, sigue pesando sobre muchas de las familias de Adamuz.

