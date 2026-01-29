¿Cuáles son las mejores universidades españolas? Estas cinco figuran entre las 100 primeras de un ranking mundial

La Universidad de Barcelona es la mejor clasificada entre las españolas y se sitúa en el puesto 60 del ranking. Le siguen la Universidad Autónoma de Barcelona (68), la Universidad Autónoma de Madrid (71) y la Universidad Complutense de Madrid (78). A ellas se suma la Universitat Pompeu Fabra, que se cuela entre las 100 primeras al ocupar el puesto 99.

Estos resultados colocan a Barcelona y Madrid como los principales focos del sistema universitario español en el contexto europeo e internacional. No obstante, la Universidad de Navarra, primera entre las privadas y que el año pasado se encontraba en el 'Top 100', cae en esta edición hasta el puesto 101.

Más presencia, pero retrocesos generalizados

España cuenta este año con 62 universidades en la clasificación. De las 44 que ya figuraban en ediciones anteriores, 13 suben puestos y 31 bajan, lo que supone un descenso del 41%, la quinta más alta de Europa entre los países con 10 o más instituciones clasificadas, solo por detrás de Eslovaquia, Ucrania, Francia e Italia. Los expertos vinculan la pérdida de posiciones al estancamiento de la investigación, una debilidad que atribuyen a la falta de financiación.

En el 'Top 200' mundial se sitúan 17 universidades españolas. Entre ellas destacan la Universidad de Granada, que escala más de 30 posiciones hasta el puesto 133, y la Universitat Politècnica de València, que asciende hasta el 166. En este grupo también aparecen la Universidad de Valencia, la Universidad de Sevilla, la Universidad Ramon Llull, IE University, la Universidad de Salamanca y la Universidad del País Vasco.

En esta edición se incorporan 18 nuevas universidades españolas al ranking, seis de ellas entre las 500 primeras. La mejor posicionada entre las recién llegadas es la Universidad de Málaga, en el puesto 365. Las universidades CEU protagonizan la mayor subida en España y la cuarta más alta del mundo, al ascender 65 puestos hasta el 420, seguidas por la Universidad Rey Juan Carlos, que pasa del 409 al 371.

Reino Unido lidera el ranking

Reino Unido lidera el ranking europeo con 129 universidades y siete instituciones entre las diez mejores. En cabeza se sitúa este año la Universidad de Oxford, que desbanca a ETH Zurich, ahora segunda. El tercer puesto lo ocupa el Imperial College de Londres, empatado con University College London, mientras que la Universidad de Cambridge ocupa la quinta posición.

Francia y Suiza completan la representación del 'Top 10'. Según el Informe QS, Francia se consolida como el motor de la investigación en Europa, con seis universidades entre las diez primeras en número de artículos por profesor y cuatro entre las mejores en colaboración científica internacional. Reino Unido lidera el impacto de la investigación, con tres universidades entre las diez primeras en citas por artículo.

Internacionalización y empleo, los puntos fuertes

El ranking se elabora a partir de doce indicadores, entre ellos la reputación académica, la proporción entre profesorado y alumnado, los artículos y la investigación del centro, la internacionalización, la empleabilidad y la sostenibilidad.

Las universidades españolas destacan especialmente en internacionalización y empleo. España cuenta con diez universidades entre las cincuenta mejores de Europa en intercambio de estudiantes. En movilidad entrante sobresalen IE University y la Universidad de Comillas. IE también ocupa el tercer puesto europeo en proporción de estudiantes internacionales y en profesorado internacional aparece el puesto 81.

En reputación entre empleadores, España se sitúa entre los países con mejores resultados en Europa, con seis universidades entre las cincuenta primeras, solo por detrás de Reino Unido y Alemania. En reputación académica, cuatro universidades españolas se colocan entre las cincuenta mejores. La Universidad de Barcelona destaca por su investigación y prestigio académico, mientras que la Complutense de Madrid sobresale por la empleabilidad de sus graduados.

