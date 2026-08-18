La hostelería busca personal cualificado y la formación se convierte en la puerta de entrada al empleo

Camareros, cocineros y jefes de sala son algunos de los perfiles que reclama el sector de la hostelería, una actividad estratégica para lugares turísticos, como Canarias, tanto por su peso económico como por su capacidad para generar empleo. La hostelería es considerado uno de los sectores más importantes del sistema productivo nacional.

La demanda de profesionales cualificados hace que la formación se convierta en una pieza fundamental para conectar a quienes buscan una oportunidad laboral con las empresas que necesitan cubrir puestos.

En centros como los del Grupo Aspasia, los alumnos reciben formación orientada directamente al mercado laboral. La entidad cuenta con más de 60 centros en España y ofrece programas de formación subvencionada, tanto presenciales como online, adaptados a las necesidades del mercado.

Teoría y práctica, en la misma clase

Jeanette González, gerente del Grupo Aspasia, resume el objetivo de esta formación: "Nos solicitan personal cualificado y creo que damos formación de calidad". La formación combina conocimientos teóricos y práctica. En el caso de la cocina, los alumnos no solo aprenden técnicas y elaboraciones, sino que trabajan con los procedimientos y herramientas que encontrarán posteriormente en un entorno profesional.

Pedro lleva varios meses formándose como cocinero. Para él, el curso representa algo más que aprender un oficio: "Es una oportunidad para acceder al mercado laboral". Una oportunidad que pasa por adquirir competencias y ganar experiencia antes de dar el salto a una empresa. Precisamente, la formación para el empleo que ofrece Aspasia incluye acciones formativas, módulos y certificados de profesionalidad, además de programas destinados a mejorar las competencias y la empleabilidad.

En centros como estos, la oferta académica incluye formación específica vinculada a hostelería y turismo. La necesidad de contar con profesionales preparados coincide con un momento de elevada actividad del sector. En junio de 2026, la contratación en hostelería en Canarias aumentó un 24,78 % respecto al mes anterior, en línea con el incremento de actividad asociado al verano.

Se trata de formar a profesionales cualificados

Pero no se trata únicamente de encontrar trabajadores. También de que lleguen a los establecimientos con la preparación necesaria para desempeñar sus funciones. El Gobierno de Canarias ha puesto en marcha incluso nuevas medidas para mejorar las condiciones de trabajo y la prevención de riesgos en el sector, una muestra de la importancia que tiene profesionalizar una actividad en la que trabajan miles de personas.

En las aulas, mientras tanto, el objetivo es claro: aprender un oficio, adquirir experiencia y convertir esa formación en una oportunidad real de empleo. En la cocina vuelven a encender los fogones y, para quienes buscan una salida laboral, también pueden encenderse nuevas oportunidades.

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