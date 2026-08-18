Miedo entre los vecinos de Isla Cristina tras el tiroteo mortal: "Imagino que habrá una contrarréplica"

Casi 48 horas después del tiroteo que dejó varios muertos, en Isla Cristina se respira la tensión. Los vecinos de los barrios afectados, especialmente en la barriada del Rocío, aseguran que "si no le han detenido pues estamos con miedo", añadiendo otro sentir "miedo porque me imagino que habrá una contrarréplica".

Mientras tanto, la Guardia Civil mantiene desplegada una amplia operación de búsqueda, llamada 'Operación Jaula', rastreando casa por casa en la barriada para localizar a los autores del ataque, que huyeron en moto y quemaron el vehículo en un pinar cercano a la localidad.

Hasta el momento no hay detenidos y la investigación, continúa bajo secreto, apunta a un ajuste de cuentas entre clanes del narcotráfico, aunque no se descartan otras hipótesis. Es a lo que lo vinculan la primeras líneas de investigación, que la causa del tiroteo es una guerra entre dos familias relacionadas con el narcotráfico que suma ya cinco muertos en menos de dos años: los Salazar y los Moriña.

Casi dos años de conflicto

El origen del conflicto se remonta a septiembre de 2024, cuando 'El Baba', lider del clan de los Salazar, mató a su cuñado Ramón Moriña, del otro clan, tras una discusión. 'El Baba', que estaba casado con una mujer de la familia Moriña, había amenazado con matar a su cuñado si ella le abandonaba, y acabó cumpliendo su promesa con un disparo en el pecho. Tras el ello, huyó y estuvo dos meses desaparecido hasta que fue detenido en Gijón y puesto en prisión preventiva.

A partir de ahí, la violencia entre ambas familias aumentó, a pesar de que parte de la familia Salazar se mudase a Isla Cristina por miedo a represalias. Sin embargo, en mayo de 2025 la Guardia Civil detuvo en la localidad a tres familiares de 'El Baba' que vigilaban armados desde una azotea y realizaron disparos intimidatorios. Además les incautaron escopetas, una pistola, munición y más de 58.000 euros en efectivo.

Un mes después, en junio de 2025, otro tiroteo en la calle Huerto de la Potala acabó con la vida del padrastro de 'El Baba' y dejó herida de gravedad a una mujer, presuntamente su hija.

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