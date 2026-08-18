Colchones antiguos y un único retrete, los sindicatos policiales denuncian la situación de 70 agentes en Ceuta

Varios sindicatos policiales denuncian las condiciones en las que se encuentran alojados decenas de agentes destinados en Ceuta tras la crisis migratoria. Aseguran que alrededor de 70 policías estarían durmiendo hacinados en literas y algunos incluso directamente en el suelo.

De acuerdo con los portavoces de los sindicatos, su estancia está marcada por colchones antiguos, suciedad y un único retrete para todos los agentes alojados en estas instalaciones. Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles advierten de que existe "un problema de salubridad", mientras que los sindicatos policiales critican que los miembros del cuerpo tengan que descansar en esas condiciones después de jornadas de trabajo prolongadas.

Por su parte, la Confederación Española de Policía denuncia que, una vez terminado el servicio, los agentes son enviados a dormir "en cualquier sitio" para volver al día siguiente a cumplir con sus funciones. A estas condiciones se suman el calor y la humedad, que los policías tienen que soportar sin aire acondicionado.

La situación de la Guardia Civil

El sindicato de la Policía Nacional, JUPOL, también ha criticado con dureza la situación de los agentes desplazados a Ceuta y se pregunta cómo es posible que estén "en peores condiciones" que otras personas alojadas en la ciudad durante la crisis.

La situación contrasta, según denuncian, con la de algunos guardias civiles, que estarían alojados en campings y hoteles. Sin embargo, también en su caso hay quejas por las dietas, que consideran insuficientes y que, según AUGC, muchos agentes tienen que adelantar de su propio bolsillo.

El sindicato señala que los guardias civiles disponen de 47 euros para alojamiento y 28 euros para comida y cena, es decir, 14 euros por comida. Una cantidad que consideran insuficiente para encontrar opciones dignas en las actuales circunstancias.

El Partido Popular se ha reunido con responsables de ambos cuerpos y se ha sumado a las críticas por el trato recibido por los agentes. Los sindicatos reclaman mejoras urgentes en las condiciones de alojamiento y manutención de los efectivos desplegados en Ceuta.

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