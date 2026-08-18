VIDEO: La jabalina Sofía se cuela en una fiesta y se lleva un pulpo durante las fiestas de Vilachá, Ourense

La jabalina Sofía, con este nombre han bautizado los vecinos de la Vilachá, en Ourense, a quién se ha llevado uno de los pulpos que cocinaban. El acto se ha producido durante las fiestas de la localidad, donde el animal se ha llevado un pulpo entero que estaba siendo cocinado ante la mirada de los residentes.

Aunque no es la primera vez que Sofía aparece para llevarse algo. En las fiestas de San Juan lo hizo con unas sardinas. El video, grabado por los vecinos, lo ha compartido la alcaldesa del municipio, Patricia Torres, en sus redes sociales.

En el texto de la publicación rebelaba que esa noche no traía sardinas como en su última aparición sino que "la cerda salvaje decidió subir el nivel gastronómico y trajo un pulpo entero". "A este paso, para la próxima reunión tendrán que contar con ella a la hora de calcular las raciones", bromeaba.

Los vecinos se han tomado con humor el 'robo' del animal que, según ha contado la alcaldesa en las redes sociales, se trata de una hembra que acaba de tener una camada de cuatro jabatos. Por lo que advierte de que "ahora también sabemos que no está sola".

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.