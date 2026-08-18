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Retrasos en varías líneas de Rodalíes por el atropello a una persona entre Vilanova i la Geltrú y Sitges

Los trenes circulan por una sola vía y se esperan retrasos entre 30 minutos y una hora. El servicio se ha reducido a un tren por hora en la línea R2 Sud.

Imagen de trenes de Rodalies

Imagen de trenes de Rodalies Europa Press

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Manuel Pinardo
Publicado:

La circulación de Rodalies entre Vilanova i la Geltrú y Sitges, Barcelona se encuentra con retrasos entre 45 minutos y 1 hora a causa del atropello de una persona en un punto de paso no autorizado, un incidente que afecta a las líneas R2 Sud, R13, R14, R15, R16 y R17.

Según ha confirmado Rodalies de Catalunya en un mensaje en la red social X, la R13, R14, R15, R16 y R17 acumulan retrasos de 45 minutos de media debido a este incidente. En el caso de la línea R2 Sud, se ofrecen dos trenes por hora y sentido entre Sant Vicenç de Calders y la Estació de França, con parada en todas las estaciones.

La circulación de trenes de las líneas R2 Sud, R13, R14, R15, R16 y R17 se realiza por vía única este martes por la mañana a causa de un atropello entre Vilanova i la Geltrú y Sitges (Barcelona), ha informado Rodalies en un mensaje en 'X'.

En la línea R2 Sud se ha reducido a la mitad el servicio, de forma que circulan dos trenes por hora en lugar de cuatro. El incidente, que se ha registrado a las 10.25 horas, también causa retrasos en los trenes regionales de entre media hora y una hora, según han informado fuentes de Renfe a Europa press.

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